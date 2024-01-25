هذا ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول الطعمية - مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

"الطعمية المحشية" من الأكلات الشعبية التي يقبل كثير من الأشخاص على تناولها بصفة مستمرة في وجبة الإفطار، نظرا لمذاقها اللذيذ.

لكن هل تعلم ما تأثير تناولها على مرضى الكوليسترول؟.. هذا ما نكشفه لكم وفقًا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريح لـ"الخليج 365".

- تأثير تناول الطعمية على مستويات الكوليسترول:

قالت أخصائية التغذية: "قلي الطعمية المحشية في الزيت يزيد من محتواها من السعرات الحرارية والدهون المتحولة، وهي نوع من الدهون غير المشبعة الضارة التي تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب".

- مخاطر أخرى:

تابعت: "استهلاك هذه الوجبة يؤثر على القولون ويسبب الاضطرابات والانتفاخ".

ولفتت إلى: "ينصح أيضًا بتجنب مرضى أنيميا الفول بتجنب استهلاكها، لأنها تزيد أعراض الأنيميا لديهم".

وأضافت: "يؤدي تناول الطعمية المحشية أيضا إلى زيادة الوزن، لأنها تمتص كمية عالية من الزيت أثناء القلي".

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