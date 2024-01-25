فيديو مرعب - رجل يستقل سيارة مكشوفة برفقة أسد.. هذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

في بعض البلدان، يعد الاحتفاظ بالحيوانات البرية في المنزل اتجاهًا متزايدًا، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه رمز للمكانة المجتمعية. في الآونة الأخيرة، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو لسائح يقود سيارته في أنحاء مدينة باتايا في تايلاند، بسيارة فاخرة مكشوفة مع شبل أسد يجلس في المقعد الخلفي.

ووفقًا لصحيفة South China Morning Post ، دفع الفيديو المسؤولين إلى إجراء تحقيق في الواقعة.

الفيديو نشره حساب على فيسبوك يُدعى "Madamannudon"، ويظهر فيه رجل يقود سيارة بنتلي ومعه شبل أسد يرتدي طوقًا ويجلس في المقعد الخلفي. ووفقًا للفيديو، تم تصوير المقطع في Soi Phratamnak 5 في منطقة Bang Lamung بمقاطعة Chonburi في ديسمبر 2023، فيما انتشر لاحقًا على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. ويبدو أن شبل الأسد، الذي تم تحديده على أنه أسد أبيض، يبلغ من العمر حوالي 4-5 أشهر وفقًا للتقارير المحلية.

ووفقًا لإدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات، سُمح قانونًا لصاحب الحيوان الأليف الذي يُدعى سوانججيت كوسونجرن، بالاحتفاظ بالأسد في مقاطعة راتشابوري، ومع ذلك، لم يُسمح له بأخذ الحيوان الأليف إلى مكان مختلف دون موافقة. وقال أثافون تشارونتشانسا، رئيس الإدارة: "لذلك، انتهك سوانججيت القوانين المتعلقة بإخراج حيوان بري في الأماكن العامة ونقل موقعه دون إذن مسبق، ونتيجة لذلك، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر و/أو غرامة أقصاها 50 ألف باهت (1400 دولار أمريكي).

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن السائق كان صديقًا لساوانججيت من الهند وما زالوا يبحثون عنه. وأثار الفيديو غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال كثيرون إنه يرقى إلى مستوى القسوة على الحيوانات، وقال آخرون إنه يعرض السلامة العامة للخطر، وكتب أحد المستخدمين: "جميع الحيوانات البرية خطيرة ولديها القدرة على الهجوم في أي وقت، يمكن للفرد الحصول على إذن لامتلاك أسد، لكن يجب عليه الاحتفاظ به في مكان محدد، وليس في منطقة عامة.

تعد الأسود حيوانًا أليفًا شائعًا بين الأثرياء التايلانديين والأجانب.

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