طفل يعيش بمفرده في شقة لمدة عامين.. والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، أُجبر صبي من مدينة نيرساك بالدنمارك على العيش بمفرده لمدة عامين بعد أن تخلت عنه والدته وذهبت للعيش مع صديقها في بلد مجاورة على بعد 5 كيلو متر من منزل طفلها.

بين عامي 2020 و2022، عاش الصبي الذي لم يذكر اسمه على الحلويات والأطعمة المعلبة والصدقات من الجيران، بينما عاشت والدته بشكل مريح في منزل صديقها.

وذهبت إليه والدته مرة واحدة فقط وأحضرت له بعض الطعام، لكنها لم تبقى طويلاً ولن تأخذه معها إلى منزلها، وفق ما أورد موقع "odditycentral".

وبسبب هذه الزيارات المتفرقة، استغرق الجيران وقتًا طويلاً ليدركوا أن الصبي يعيش بمفرده، وقاموا في النهاية باستدعاء الشرطة بشأن الأمر.

وعندما دخل رجال الشرطة شقة البالغ من العمر 9 سنوات عثروا على ثلاجة فارغة، وسلة قمامة مليئة بعبوات الكعك والأطعمة الفارغة، وبعد استجوابه أكدوا أنه يعيش بمفرده منذ عامين وأن والدته نادراً ما تأتي لزيارته.

وتم العثور على ألكسندرا، والدة الصبي، في منزل صديقها في مدينة سيرويل، لكنها نفت بشدة التخلي عن الصبي، وادعت أنه يعيش معها.

وقالت للقاضي لا أعرف لماذا يقول إبني هذا الكلام الغير صحيح، واتهمت الجيران أنهم يكرهونها ويتمنون لها الشر".

لكن القاضي لم يقتنع بكلامها، وحكم عليها بالسجن لمدة 18 شهراً مع وقف التنفيذ لإهمالها لطفلها، لكن يتعين عليها الاعتناء به ومراعاته.

أما الصبي، فقد وصفه أحد المعلمين بأنه "ناضج ومرن جدًا ويعتمد على نفسه، وربما أكثر من اللازم".

وتشمل للصعوبات التي واجهها الطفل بمفرده، تحمل فصول الشتاء واضطراره إلى تغطية نفسه في الليل، واضطراره للاستحمام بالماء البارد أو العيش في ظلام دامس، لأنه في معظم الأوقات لم يكن لديه تدفئة أو كهرباء.

ومن المثير للدهشة، على الرغم من وضعه المحزن، إلا أن الصبي كان يذهب إلى المدرسة يوميا وكان أداؤه جيدًا لدرجة أن معلميه لم يشكوا أبدًا في أي شيء".

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