هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت طعاما منتهي الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة

تناول الطعام منتهي الصلاحية قد يؤدي إلى مخاطر صحية تختلف حسب نوع الطعام ومدة انتهاء صلاحيته.

حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، يقول من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن التسمم الغذائي تحدث أعراضه:

ألم في المعدة

غثيان

قيء

إسهال

صداع

حمى

وأضاف أن العوامل التي تزيد من خطر التسمم تأتي كالتالي:

عوامل تزيد من خطر التسمم

تناول الأطعمة سريعة التلف مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان.

عدم تخزين الطعام بشكل صحيح.

تناول الطعام بعد فترة طويلة من انتهاء صلاحيته.

نصائح لتجنب مخاطر تناول الطعام منتهي الصلاحية

اقرأ تاريخ انتهاء الصلاحية على جميع الأطعمة.

تخزين الطعام بشكل صحيح في الثلاجة أو المجمد.

تجنب تناول الطعام بعد فترة طويلة من انتهاء صلاحيته.

تخلص من أي طعام بدا رائحته أو طعمه أو مظهره غير طبيعي.

اغسل يديك جيدًا قبل وبعد التعامل مع الطعام.

في حال تناولت طعامًا منتهي الصلاحية وظهرت عليك أعراض التسمم الغذائي، يجب عليك:

شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف.

تناول وجبات صغيرة خفيفة.

استشارة الطبيب في حال كانت الأعراض شديدة أو لم تتحسن بعد بضعة أيام

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