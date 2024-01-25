رجل يجد أمر غير متوقع داخل وجبة من إحدى المطاعم- لن تصدق المفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعرض رجل من مدينة براياجراج بولاية أوتار براديش الهندية لتجربة سيئة بعد تناول طعام طلبه من أحد مطاعم مدينة مومباي.

ولجأ "راجيف شوكلا" إلى منصة "إكس" (تويتر سابقا) وشارك منشور لشرح شكواه وطلب التعويض، وفقا لموقع "ndtv".

وذكر في المنشور أنه زار مدينة مومباي وطلب وجبة نباتية من منفذ Worli التابع لسلسلة المطاعم الشهيرة Barbeque Nation.

ولكنه وجد فأرًا ميتًا داخل الوجبة، وبعد تناولها أصيب بالتسمم الغذائي ودخوله المستشفى لمدة تزيد عن 75 ساعة.

علاوة على ذلك، أوضح أنه عندما نشر التغريدة، لم يكن قد قدم شكوى في مركز شرطة ناجبادا.

وشاركت الرجل صورة لإيصال طلب الوجبة والفأر، وأيضًا صورة له على سرير المستشفى.

وحظيت الحادثة باهتمام كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق المستخدمين بأنهم مشمئزين بشدة من الموقف.

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