أطعمة ومشروبات "يحبها الدماغ" وتعالج انسداد الشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

بعض الأطعمة والمشروبات أفضل من غيرها لصحة الدماغ، يمكن أن تساعد في تحسين الوظائف الإدراكية، ومنع أمراض الدماغ، وتعزيز صحة القلب وفقًا لما قال أخصائي التغذية العلاجية أحمد صلاح لـ"الخليج 365".

أطعمة "يحبها الدماغ"

الأسماك الدهنية

مثل السلمون، التونة، والسردين، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تلعب دورًا هامًا في صحة الدماغ.

التوت

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

الخضروات الورقية الداكنة

مثل السبانخ، اللفت، والملفوف، غنية بالفيتامينات والمعادن التي تدعم وظائف الدماغ.

المكسرات والبذور

غنية بالفيتامينات E و B6، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، التي تدعم صحة الدماغ.

البيض

غني بالكولين، وهو عنصر غذائي ضروري لصحة الدماغ.

الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

الزيتون وزيت الزيتون

غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تدعم صحة الدماغ.

الماء:

ضروري لجميع وظائف الجسم، بما في ذلك وظائف الدماغ.

القهوة:

يمكن أن تحسن اليقظة والتركيز.

عصير الرمان:

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

أطعمة ومشروبات تعالج انسداد الشرايين

الثوم، يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول، ويمنع تكوين جلطات الدم.

الزنجبيل، يساعد على تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم.

القرفة، تساعد على خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

الشوفان، غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على خفض الكوليسترول.

السمك، غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول

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