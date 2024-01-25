5 أعراض تنذرك بحدوث سكتة دماغية في منتصف الليل.. أحدها تشعر به يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

العلاج المبكر قد يقلل من أثر السكتة الدماغية ، ويمكن أن يُقلل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، والإصابة بها تحدث عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض، ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق؛ وفقًا لما جاء في موقعس "مايو كلينك" و"ويب ميد".

ويمكن أن تحدث السكتة الدماغية في أي وقت من اليوم، بما في ذلك منتصف الليل، ومع ذلك هناك بعض الأعراض التي قد تكون أكثر شيوعًا، مثل وجع الذراع، أو التعرق، أو شكشكة الكتف، صعوبة النطق، والتحدث.

أعراض السكتة الدماغية

- ضعف أو خدر مفاجئ في الوجه أو الساق.

وجود صعوبة مفاجئة في الكلام.

فقدان التوازن والشعور بالدوخة عند المشي.

الغثيان والقيء المفاجئ.

صداع شديد دون إنذار مسبق.

أسباب السكتة الدماغية

السكتة الدماغية النزفية:

تحدث السكتة الدماغية النزفية عندما يحدث تسريب أو تمزق في الأوعية الدموية في الدماغ، وقد تؤدي حالات النزف داخل الدماغ إلى العديد من الحالات التي تؤثر على الأوعية الدموية.

وتشمل العوامل المتعلقة بالسكتة الدماغية النزفية ما يلي:

ارتفاع ضغط الدم.

انتفاخات في نقاط ضعيفة في جدران الأوعية الدموية.

ظهور كدمات جسدية دون الإصابة.

طرق الوقاية من السكتة الدماغية

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزنك صحي.

التوقف عن التدخين.

تناول الأطعمة الصحية.

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