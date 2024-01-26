دواء للقلب.. طوق نجاة لمرضى التوحد من القلق

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعاني العديد من الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد من أعراض القلق، مما قد يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية.

ووفقًا لما جاء عبر صحيفة "هيلث داي"، وجدت دراسة حديثة أن مرضى التوحد الذين تناولوا دواء بروبرانولول، الذي يستخدم منذ فترة طويلة لتنظيم ضربات القلب وعلاج ضغط الدم، قد خفّ لديهم القلق بشكل ملحوظ خلال 3 أشهر.

وعلى الرغم من أن عدد المشاركين في تجربة الدراسة محدود، 69 شخصاً بين سن 7 و24 عاماً، إلا أن النتائج تظهر أن دواء بروبرانولول تدخل مفيد.

وأجريت الدراسة في جامعة ميسوري، ويمتاز دواء بروبرانولول بتكلفته البسيطة، وهو مستخدم منذ ستينات القرن الماضي.

قال الدكتور ديفيد بيفيرسدورف الباحث الرئيسي: "حتى الآن، لم يكن لدينا أي أدوية معروفة تستهدف المشكلات النفسية على وجه التحديد للأفراد المصابين بالتوحد، لذا فإن هذه النتائج واعدة جداً ويمكن أن تدعم الأبحاث المستقبلية."

ولم يجد الباحثون تأثيراً للدواء على مهارات التواصل الاجتماعي لدى المصابين بالتوحد، لكن تأثيره على خفض القلق كان ملحوظاً.

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