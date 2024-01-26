فوائد لا تتوقعها عند تناول البازلاء الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تُعدّ البازلاء الخضراء من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، ولها العديد من الفوائد الصحية.

قال مركز الصحة الألماني، أن البازلاء الخضراء تساعد على إنقاص الوزن، كونها قليلة السعرات الحرارية، حيث تحتوي 100 غرام منه على 18 سعراً حرارياً فقط.

تمتاز البازلاء الخضراء بأنها غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين C.

الجهاز الهضمي والجهاز البولي

وتزخر البازلاء بمواد النبات الثانوية مثل مادة "الإينولين"، التي تتمتع بتأثير إيجابي على الجهاز الهضمي، حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ما يساعد في علاج الإمساك.

وتعد البازلاء الخضراء أيضاً مفيداً للجهاز البولي، بفضل احتوائه على حمض "الأسبارتيك"، الذي يمتاز بتأثير مُدر للبول، ما يجعله مفيداً في علاج التهاب المثانة والوقاية من حصوات الكلى.

وتشمل البزلاء الخضراء على مادة السابونين، التي تمتاز بتأثير مزيل للمخاط ومحفز للهرمونات ومثبط للالتهابات ومضاد للأورام، فضلاً عن قدرته على محاربة الفطريات.

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