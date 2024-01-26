هذا ما يفعله البيض لمستوى السكر والكوليسترول بجسمك.. هذه الطريقة تجعله ضارا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يميل العديدون إلى تناول البيض في وجبة الإفطار، لاحتوائه على عناصر غذائية مذهلة، ونظرًا لمذاقه اللذيذ، ويتساءل العديد عن تأثير تناوله على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

ووفقًا لما ذكره موقع health، وquora، يمكن التعرف على تأثيراته.

تاثير البيض على مستويات السكر

يعد البيض مصدرًا جيدًا للبروتين والدهون الصحية، لكنه يحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات، وهي المغذيات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم، فتناول البيض لا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ.

ورغم ذلك، يجب الحرص على تجنب طهيه في الزبدة أو الزيت للوقاية من إضافة سعرات حرارية ودهون غير صحية، والتي قد لا تكون مثالية لإدارة الصحة العامة المرتبطة بمستويات السكر تحديدًا لدى مرضى السكري، لذا تناول البيض المخفوق أو المسلوق دون إضافة دهون كبيرة خيارًا صحيًا.

كما يعد البيض خيارًا غذائيًا مذهل، لأنه يوفر العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين على استقرار مستويات السكر في الدم وتعزيز الشعور بالامتلاء، ما قد يساعد في التحكم في الشهية وإدارة الجلوكوز بشكل عام.

تأثير البيض على الكولسترول في الدم

يحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية بما في ذلك البروتين والمعادن والفيتامينات الأساسية، كما أنه مصدرًا للكوليسترول الغذائي والدهون الصحية، لذا تناوله لا يرفع من مستويات الكوليسترول في الدم بصورة ضارة، في حالة تناوله باعتدال، وبطرق صحية دون طهيه بدهون تزيد من خطر انسداد الشرايين والإصابة بأمراض القلب.

عادة ينتج الجسم احتياجاته من الكوليسترول، ولكن هناك عدد قليل تمتص أجسامهم جزءا كبيرا من الكولسترول الغذائي الموجود في الأطعمة التي تحتوي عليه بالفعل مثل البيض، وبالتالي يمكن أن يتعرضوا لارتفاع حاد في الكوليسترول، لذا يكون من الضروري مراقبة تغيرات الجسم، وتناول البيض باعتدال و طهيه بطرق صحية.

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