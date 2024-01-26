أكثر 5 حالات طلاق تكلفة حول العالم.. أحدهم دفع أكثر من 19 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تثير بعض حالات الطلاق حول العالم جدلا واسعا، خاصة إذا كانت بين شخصيات مشهورة، لكن هل سمعت يوما ما عن حالات تكلفت مبالغ بأرقام فلكية من أجل الانفصال؟.

ورصد موقع timesofindia، بعض حالات الطلاق الأكثر شهرة وتكلفة في العالم، كالتالي:

آمبر هيرد وجوني ديب

الممثلان السابقان في هوليوود، أمبر هيرد وجوني ديب، تزوجا لمدة 15 شهرًا، ومع ذلك، حظيت حالة الطلاق باهتمام كبير من الجمهور.

في عام 2016، تقدمت أمبر هيرد بطلب الطلاق من جوني ديب وحصلت على 7 ملايين دولار كتسوية طلاق، وتبرعت بهذا المبلغ للأعمال الخيرية.

لكن طلاقهما لم يكن سهلا، حيث اتهم كل من هيرد وديب بعضهما البعض بالعنف المنزلي.

في عام 2022، عادت هيرد وديب إلى المحكمة - هذه المرة في قضية تشهير رفعها ديب ضد هيرد بسبب مقال افتتاحي كتبته في صحيفة واشنطن بوست في عام 2018 حيث كتبت عنه وعن العنف المنزلي الذي شعرت به، دون ذكر اسمه.

وفي يونيو، خلصت هيئة محلفين إلى أن هيرد شوهت سمعة ديب، وطُلب من هيرد أن تدفع له 15 مليون دولار كتعويض، والتي تم تخفيضها لاحقًا إلى 10.35 مليون دولار.

ثم رفعت هيرد دعوى مضادة، حيث فازت بواحدة من أصل ثلاث قضايا تشهير حصلت بسببها على مليوني دولار.

بينما استأنف كل من هيرد وديب مرة أخرى، قالت هيرد في ديسمبر 2022 إنها قامت بتسوية الأمور مع زوجها السابق ديب.

وفي النهاية، اضطرت هيرد أن تدفع له مليون دولار تبرع بها ديب للأعمال الخيرية.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأميرة هيا بنت الحسين

طلق حاكم دبي الثري الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين في ديسمبر 2021، وطُلب منه دفع مبلغ ضخم قدره 728 مليون دولار لها، ما يعادل 19 مليارا و704 ملايين و912 ألف جنيها مصريا، بالسعر الرسمي للدولار حاليا في البنوك المصرية.

وفقًا لشبكة CNN لم يكن انفصالهما سهلاً، إذ اتُهم الشيخ محمد بعلاقات وتهديدات مزعومة، واستغرقت تسوية الطلاق سنوات.

ووفقًا لتقرير شبكة CNN، دفع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 728 مليون دولار للأميرة هيا بنت الحسين "لتغطية التكاليف لبقية حياتها، فضلاً عن التكاليف المستمرة لطفليها".

الأطفال - الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم."

بيل جيتس وميليندا فرينش جيتس

أعلن المؤسس المشارك لشركة Microsoft والملياردير بيل جيتس وزوجته ميليندا فرينش جيتس طلاقهما في 3 مايو 2021 - بعد 27 عامًا من الزواج - وهو ما فاجأ الجميع.

وذكرت وثائق المحكمة أن الزوجين السابقين كان لديهما اتفاق انفصال خاص، لكن ليس لديهما اتفاق ما قبل الزواج.

وعن طلاقهما، قال الزوجان السابقان في بيان إنهما سيواصلان إدارة مؤسستهما معًا، والتي تسمى مؤسسة جيتس، للمساعدة في جميع أنحاء العالم.

وتبلغ قيمة مؤسسة جيتس أكثر من 40 مليار دولار، في حين أن ثروة بيل جيتس تزيد عن 130.5 مليار دولار، إلا أن بيل وميليندا يمتلكان معًا العديد من العقارات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وهم أيضًا آباء لثلاثة أطفال بالغين معًا.

مادونا وجاي ريتشي

كان طلاق المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الأمريكية مادونا من زوجها السابق جاي ريتشي من أكثر حالات الطلاق الشهيرة حول العالم.

تزوجا في عام 2000، لكنهما انفصلا لاحقًا في عام 2008، وكان الانفصال حادًا بينهما، ووفقًا للتقارير، دفعت مادونا لجاي ريتشي مبلغًا يتراوح بين 76 مليون دولار إلى 92 مليون دولار.

لم يكن هذا كل شيء حيث كان الثنائي أيضًا في صراع حضانة ابنهما روكو.

جيف بيزوس وماكينزي سكوت

أعلن جيف بيزوس، أحد أغنى الرجال في العالم والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، والروائية الأمريكية ماكنزي سكوت عن زواجهما لمدة 25 عامًا في أبريل 2019.

وبالنظر إلى أن جيف كان أغنى رجل في العالم في يونيو 2018، فإن طلاقه في عام 2019 كان باهظ الثمن.

وأعطى جيف ماكينزي 36 مليار دولار بعد الانتهاء من طلاقهما، ما جعلها واحدة من أغنى النساء في العالم.

ومع ذلك، تبرعت ماكنزي بمبلغ 1.7 مليار دولار للجمعيات الخيرية بحلول يونيو 2020، وتواصل التبرع بهذه الأموال للمنظمات غير الحكومية.

أطعمة ومشروبات "يحبها الدماغ" وتعالج انسداد الشرايين

4 علامات مبكرة لنوع سرطان خطير.. طبيبة تحذر

"فلوسهم بتتبخر" أبراج عليهم الحرص فيما يتعلق بالإنفاق

حسام موافي يحذر من آلام العظام: قد تكشف مرضا خطيرا في الدم

3 أبراج الأكثر تأثرا بالعين والحسد في فبراير.. هل أنت منهم؟