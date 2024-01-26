بـ15 جنيها.. طعام يخفض السكر ويحارب السرطان وينقص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخيار من الخضروات الصحية المفضلة لدى كثيرين، فمذاقه مميز ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي توفر للجسم فوائد صحية لا تُحصى، وله تأثير على مستويات السكر والأورام السرطانية، وفقًا لما جاء في موقع "eatingwell".

ويبلغ سعر الخيار 15 جنيها في الأسواق المصرية.

تأثير تناول الخيار على مستويات السكر

تمنع المواد الكيميائية النباتية الطبيعية الموجودة في الخيار تكاثر الخلايا السرطانية، ما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

كما يحتوي أيضًا على الفيسيتين، وهو من مضادات الأكسدة التي ثُبت أنها مضادة للسرطان.

تأثير تناول الخيار على الأورام السرطانية

الخيار منخفض في الكربوهيدرات، ما يجعله خيارا جيدا لأولئك الذين يعانون من مرض السكري أو أعراضه المبكرة، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة به على حماية الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة، والتي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ويوفر العديد من الفوائد الصحية الأخرى، وتشمل:

ترطيب الجسم

الخيار طعام غني بالماء، مما يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على مستويات الطاقة.

التخلص من السموم

لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يعزز صحة الأمعاء ويساعد على إزالة السموم من الجسم.

إنقاص الوزن

يحتوي الخيار على سعرات حرارية قليلة جدا، ما يجعله خيارا رائعا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

- تعزيز صحة البشرة

يساعد الخيار على ترطيب وتغذية البشرة وتخفيف انتفاخ العين بفضل محتواه العالي من الماء ومضادات الأكسدة.

الخيار مصدر جيد للسيليكا، وهو معدن ضروري لإنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على صحة البشرة ونضارتها، وله خصائص مهدئة تساعد في تخفيف آثار حروق الشمس.

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