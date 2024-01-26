تظهر على الأظافر.. 4 علامات تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الكولسترول الضار، أو ما يُعرف بالكوليسترول البروتيني الدهني منخفض الكثافة (LDL) هو أحد أنواع الدهون الموجودة في الدم، وعندما ترتفع مستوياته بشكل كبير، يُصبح خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مرتفعًا.

استشاري الباطنة والكبد بالمعهد القومي للبحوث سعيد شلبي، يقول إنه غالبًا ما يشار إلى ارتفاع الكولسسترول باسم "القاتل الصامت" لأنه لا يُسبب أي أعراض ملحوظة في مراحله المبكرة.

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه يمكن أن تُظهر الأظافر بعض العلامات التي تدل على ارتفاع الكولسترول الضار، ونذكر منها:

خطوط داكنة تحت الأظافر

تُعرف هذه الخطوط باسم "علامات splinter"، وتظهر على شكل خطوط حمراء أو بنية داكنة أسفل الأظافر، وتُشير إلى حدوث تلف في الأوعية الدموية الصغيرة في الأظافر، مما قد يكون علامة على ارتفاع الكولسترول.

اصفرار الأظافر

يُعرف هذا باسم "اليرقان" ويحدث عندما تتراكم مادة البيليروبين في الدم، وقد يكون علامة على انسداد القنوات الصفراوية، مما قد يكون ناتجًا عن ارتفاع الكولسترول.

تقصُف الأظافر وهشاشتها

قد يكون نقص تدفق الدم إلى الأظافر ناتجًا عن ارتفاع الكولسترول، ويُسبب هشاشة الأظافر وتكسرها بسهولة.

بطء نمو الأظافر

قد يُشير بطء نمو الأظافر إلى نقص في العناصر الغذائية، مثل فيتامين B12، الذي قد يكون ناتجًا عن ارتفاع الكولسترول.

تغيرات في لون الأظافر

تُصبح الأظافر شاحبة أو بيضاء أو رمادية، وقد تُصبح داكنة اللون، خاصةً حول قاعدة الظفر.

نصائح طبية للوقاية من ارتفاع الكولسترول

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

تقليل تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.

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