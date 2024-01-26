وفاة العامري فاروق بعد صراع مع المرض.. احذر أعراض نزيف المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أعلن المهندس خالد فاروق، اليوم الجمعة 26 يناير 2024، وفاة شقيقه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، بعد إصابته بنزيف في المخ.

وكتب خالد فاروق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصاب آل العامري، بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي، الشريف العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي، عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض لمدة ٨٠ يوما".

وتابع: "سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب أو عتاب، صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر، رجاء الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد تعرض العامري فاروق لفقدانه الوعي، أثناء تواجده داخل مقر النادي الأهلي، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى، وعمل كافة الفحوصات اللازمة، وقد تبين أنه يعاني من نزيف في المخ.

وفي ضوء ذلك نوضح في التقرير التالي أعراض وأسباب نزيف المخ، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

تنجم إصابة الدماغ عادة عن خبطة أو هزة عنيفة يتعرض لها الرأس أو الجسم، ويمكن أن تنجم أيضا بسبب اختراق جسم لأنسجة الدماغ، مثل رصاصة أو شظية من عظم الجمجمة.

ويمكن أن تؤثر إصابة الدماغ الرضحية المتوسطة في خلايا الدماغ لفترة مؤقتة، في حين أن الإصابات الأكثر خطورة يمكن أن تتسبب في حدوث كدمات وتهتك في نسيج الدماغ ونزيف وأضرار أخرى بالدماغ، وقد تؤدي هذه الإصابات إلى حدوث مضاعفات مزمنة أو الوفاة.

الأعراض

الصداع.

الغثيان أو القيء.

الإرهاق أو النعاس.

مشكلات في الكلام.

دوار أو فقدان الاتزان.

الأعراض الجسمية وتتمثل فيما يلي:

فقدان الوعي من عدة دقائق إلى ساعات.

صداع مستمر أو صداع يتفاقم.

القيء أو الغثيان المتكرران.

تشنجات أو نوبات.

اتساع بؤبؤ إحدى العينين أو كليهما.

ارتشاح سوائل صافية من الأنف أو الأذنين.

عدم القدرة على الاستيقاظ من النوم.

ضعف أو تنميل في أصابع اليدين والقدمين.

الأسباب

السقوط.

التصادمات في حوادث المركبات.

العنف.

الإصابات الرياضية.

كما تحدث إصابة الدماغ الرضحية أيضا نتيجة الجروح النافذة والضربات الحادة في الرأس بأداة حادة أو حطام، وكذلك بسبب السقوط أو الاصطدام الجسدي بالأجسام بعد وقوع الانفجار.

أطعمة ومشروبات "يحبها الدماغ" وتعالج انسداد الشرايين

4 علامات مبكرة لنوع سرطان خطير.. طبيبة تحذر

"فلوسهم بتتبخر" أبراج عليهم الحرص فيما يتعلق بالإنفاق

حسام موافي يحذر من آلام العظام: قد تكشف مرضا خطيرا في الدم

3 أبراج الأكثر تأثرا بالعين والحسد في فبراير.. هل أنت منهم؟