احذرها.. 3 علامات خفية تنذرك بحدوث خلل في السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

داء السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

والإنسولين هو هرمون يضبط مستوى الجلوكوز في الدم، وفرط السكر في الدم، الذي يعرف أيضا بارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، من النتائج الشائعة الدالة على خلل في ضبط مستوى السكر.

مما يؤدي مع مرور الوقت إلى الإضرار الخطير بالعديد من أجهزة الجسم، ولا سيما الأعصاب والأوعية الدموية، وفقا لما جاء في منظمة الصحة العالمية.

وهناك العديد من الأعراض الشائعة لمرضى السكري مثل كثرة التبول، والعطش الشديد، والتعب، وفقدان الوزن.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب، ما يصيب اليدين والقدمين بخدر أو وخز.

وهناك 3 علامات خفية تنذرك بحدوث خلل في السكري:

1- تغيرات في الرؤية.

2- وخز في اليدين والقدمين.

3- عدوى متكررة.

حيث يمكن أن يضعف ارتفاع السكري من جهاز المناعة، مما يؤدي لزيادة الإصابة بالعدوى.

وإذا كنت تعاني من هذه العلامات عليك استشارة الطبيب المختص على الفور وعمل اختبار الدم للتحقيق من مستويات السكر في الدم.

وفيما يلي نصائح تساعد على إدارة السكر بشكل سليم:

اتبع نظام غذائي صحي.

مارس الرياضة.

خذ الأدوية حسب توجيهات الطبيب.

قم بفحص مستويات السكر بانتظام.

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