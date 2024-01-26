زهير مراد وإيلي صعب.. إبداع بطابع شرقي في أسبوع الموضة بباريس 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي



لفت المصممان اللبنانيان زهير مراد وإيلي صعب الأنظار في اليوم الثالث من أسبوع الموضة الراقية في باريس، حيث قدما مجموعتيهما الجديدة لربيع وصيف 2024.

إيلي صعب.. سحر الحلم



استوحى إيلي صعب مجموعته الجديدة من عالم الأحلام، حيث قدم فساتين مزينة بالتطريز المتقن والألوان الباستيل الرومانسية. تميزت التصاميم بالأكتاف العريضة والقصات المنفوخة، كما ظهرت بعض الفساتين مع كاب مطرز.

ولعل أبرز الفساتين في المجموعة هو فستان أحمر طويل مطرز بالزهور، ظهرت به النجمة جنيفر لوبيز خلال العرض.

زهير مراد.. زمن البرق والرعد



قدم زهير مراد مجموعته الجديدة تحت عنوان "زمن البرق والرعد"، حيث استوحى الفساتين من العصر الذهبي لفرنسا. تميزت التصاميم بالتول الشفاف المطرز بالخيوط البراقة، كما ظهرت بعض الفساتين مع قصات الأكتاف المنسدلة.

ولعل أبرز الفساتين في المجموعة هو فستان أبيض مطرز بالخيوط البراقة، تميز بقصته الأنثوية الراقية.

التطريز الشرقي المشترك



جمعت مجموعتي إيلي صعب وزهير مراد تقنية التطريز الشرقي المتقن، حيث حرص المصممان على استخدام أجود أنواع الأقمشة والحريرات، كما استعانوا بحرفيين مهرة في مجال التطريز اليدوي.

ولعل هذا التطريز هو ما يميز الأزياء الراقية اللبنانية، حيث يعكس تراث وثقافة هذه البلاد.

أطعمة ومشروبات "يحبها الدماغ" وتعالج انسداد الشرايين

4 علامات مبكرة لنوع سرطان خطير.. طبيبة تحذر

"فلوسهم بتتبخر" أبراج عليهم الحرص فيما يتعلق بالإنفاق

حسام موافي يحذر من آلام العظام: قد تكشف مرضا خطيرا في الدم

3 أبراج الأكثر تأثرا بالعين والحسد في فبراير.. هل أنت منهم؟