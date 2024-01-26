مفعولها كالسحر.. 10 أطعمة في كل بيت تمنع تصلب الشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تراكم الرواسب الدهنية والكوليسترول والكالسيوم ومواد أخرى على الجدران الداخلية للشرايين، يؤدي إلى تصلب الشرايين ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة.

ويمكن أن تساعد بعض الأطعمة في تقليل الترسبات في الشرايين وتعزيز صحة القلب، نرصدها لكم وفقا لموقع "ndtv".

1. الكركم

يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين، والذي له خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الشرايين ومنع تراكم البلاك، بالإضافة إلى ذلك، الكركمين يحسن صحة القلب عن طريق الحد من خطر جلطات الدم، وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

2. الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم ومنع تكوين الترسبات في الشرايين، كما أنه يخفض ضغط الدم، ويحسن وظيفة الأوعية الدموية، ويقلل من خطر جلطات الدم.

3. التوت

غني بمضادات الأكسدة، وخاصة مركبات الفلافونويد، والتي ثبت أنه يحسن صحة القلب عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، كما يساعد أيضًا على خفض ضغط الدم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر تراكم البلاك.

4. الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها العديد من الفوائد الصحية للقلب، حيث تساعد على تقليل الالتهاب، وخفض مستويات الدهون الثلاثية، ومنع تكوين الترسبات في الشرايين وتنظيم ضربات القلب وتقليل خطر جلطات الدم.

5. الأفوكادو

يعد مصدرًا رائعًا للدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، كما أنه غني بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وكلها تساهم في صحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب ومنع تراكم البلاك.

6. الخضروات الورقية الخضراء

الخضروات مثل السبانخ واللفت والبروكلي مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فهي تساعد على تحسين صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم، وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، وتقليل الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواها العالي من الألياف يساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

7. المكسرات

تحتوي المكسرات، مثل اللوز والجوز، على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مستويات الكولسترول LDL، والالتهابات، والإجهاد التأكسدي،كما أنها أيضًا غنية بحمض الأرجينين، وهو حمض أميني يعزز صحة الأوعية الدموية.

8. زيت الزيتون

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، كما أن استهلاكه بدلاً من الدهون المشبعة والمتحولة يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول، ويقلل ضغط الدم، ويمنع تكوين الترسبات في الشرايين.

9. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو وغنية بالفلافونويد، التي تعمل على تحسين صحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب، وزيادة مستويات الكوليسترول الحميد، وتقليل أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، ومع ذلك، من المهم تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال بسبب محتواها من السعرات الحرارية.

10. الشاي الأخضر

يحتوي على الكاتيكين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول ومنع تكوين البلاك، كما أنه يحسن وظيفة الأوعية الدموية، ويخفض ضغط الدم، ويقلل من خطر جلطات الدم، مما يفيد في النهاية صحة القلب.