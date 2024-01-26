مشروبات تساعد على الهضم بعد الأكل.. ونصائح لتقليل التقلصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

إن أصوات المعدة والغازات المؤلمة وحركات الأمعاء غير المريحة ليست سوى عدد قليل من المشاكل التي قد تواجهها عندما لا يعمل جهازك الهضمي بشكل جيد. ولكن قد تكون قادرًا على مساعدة عملية الهضم عن طريق شرب مشروب يهدئ جهازك الهضمي، ويحسن صحة أمعائك، ويشجع على امتصاص العناصر الغذائية.

فالبقاء رطبًا مهم لعملية الهضم، ويمكن أن يقلل الماء الدافئ وشاي الأعشاب وبعض العصائر من الالتهاب ويساعد على تحسين صحة الأمعاء.

يمكن أن يساعد الماء الدافئ على عملية الهضم، لكنك ستحتاج إلى تجنب تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، وفقاً لـ The health.



ماذا يجب أن تشرب بعد الأكل لتسهيل عملية الهضم؟



عندما يدخل الطعام أو السائل إلى الجسم، فإنه ينتقل عبر المريء إلى معدتك حيث يتم تفكيكه بواسطة الإنزيمات الهاضمة. ومن هناك يدخل إلى الأمعاء حيث يتم امتصاص العناصر الغذائية في مجرى الدم.

خلال هذه العملية، تلعب البكتيريا الموجودة في الأمعاء دورًا مهمًا في وظيفة الجهاز الهضمي. في الواقع، يرتبط الخلل في بكتيريا الأمعاء بالسمنة ومرض التهاب الأمعاء.

الماء والألياف مهمان أيضًا في هذه العملية حيث يساعدان على تمرير الفضلات عبر الجهاز الهضمي وتليين حركات الأمعاء.

تشمل المشروبات التي تشجع امتصاص العناصر الغذائية وتعزز صحة الأمعاء وتساعد على منع الالتهابات في الأمعاء ما يلي:

الماء: بالإضافة إلى أهميته لعملية الهضم، تشير الأبحاث إلى أن الماء الدافئ قد يساعد بكتيريا الأمعاء.



شاي الأعشاب والتوابل: يشمل شاي النعناع، ​​وشاي الكركم، وشاي الزنجبيل، وشاي الشمر. الأعشاب والتوابل الموجودة في الشاي يمكن أن تقلل الالتهاب وتخفف أعراض الاضطرابات الهضمية.



عصير البرقوق: غني بالألياف، وهذا المشروب يمكن أن يشجع حركات الأمعاء.



العصير الأخضر أو ​​العصائر: تحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يساعد على تمرير الفضلات بسلاسة عبر الجهاز الهضمي.



كومبوتشا: مصدر للعديد من البروبيوتيك، تشير الأبحاث إلى أن هذا المشروب قد يساعد أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية.

الكفير: هذا المشروب المخمر مليء بالبروبيوتيك، ويحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة.

ما هي المشروبات التي يجب عليك تجنبها بعد الوجبة؟



في حين أن بعض المشروبات يمكن أن تحسن عملية الهضم، فمن الواضح أن البعض الآخر أقل فائدة. على سبيل المثال، يمكن للغاز الموجود في المشروبات الغازية أن يرفع مستويات حمض المعدة، مما يسبب الانتفاخ والرغبة غير المريحة في التجشؤ.

هل القهوة جيدة أم سيئة لعملية الهضم؟



لا تزال هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير القهوة على الجهاز الهضمي بشكل أفضل. في حين أنه من المعروف أن القهوة يمكن أن تحفز القولون بشكل مفيد، إلا أن هناك حاجة إلى معلومات أفضل حول كيفية تأثيرها على صحة الأمعاء والطريقة التي قد تؤثر بها أنواع مختلفة من القهوة على عملية الهضم بشكل مختلف.

للمساعدة في عملية الهضم؟



إذا لم يكن المشروب كافيًا وما زلت بحاجة إلى القليل من المساعدة في هضم وجبتك، يمكنك أيضًا تجربة ما يلي:

المشي: يمكن أن تساعد التمارين الخفيفة والجاذبية في تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي



عدم الاستلقاء أو النوم بعد تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم



تناول البروبيوتيك لتحسين صحة أمعائك



المشاركة في الأنشطة التي تقلل من مستوى التوتر لديك مثل تمارين التنفس العميق واليوجا والحصول على الوخز بالإبر

الاقلاع عن التدخين



للحساسية



من المهم التأكد من أنه أثناء شرب المشروبات وإجراء تغييرات أخرى في نمط الحياة للمساعدة في عملية الهضم، فإنك تفكر أيضًا في كيفية تناول الطعام.

من أجل الهضم الجيد، من المفيد:

مضغ الطعام جيدا



تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا مليئًا بالأطعمة الغنية بالألياف والماء.



الكميات:



انتبه إلى الكمية التي تتناولها والأوقات التي تتناولها (تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، عندما يكون ذلك ممكنًا!)