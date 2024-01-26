سر الحروف والأرقام الغريبة على علب العصائر والمواد الغذائية.. قد تسببت السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص ربات البيوت على شراء بعض المواد الغذائية الأساسية من السوبر ماركت، لكن توجد بعض الأرقام المدونة على عبوات الأغذية لا يعرف الأغلبية إلى ماذا تشير.

سر الأرقام والحروف على علب المواد الغذائية

شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، قالت لـ"الخليج 365"، إن المواد المدونة على عبوات الأغذية هي ألوان صناعية مضافة، وحرف الـ E يشير إلى زيادة خطورتها.

وأضافت أن العصائر الرخيصة يزداد احتوائها على هذه المادة مقارنة بالأخرى باهظة الثمن، وبالتالي فإن أضرارها تكون أعلى، متابعة أن من المواد الشائعة التي تدخل في الأجبان والبسكويت والعصائر E102، وهي مادة صفراء اللون مثل المواد الحافظة أو المنكهات، لكن قد تؤدي إلى الإصابة بالحساسية والطفح الجلدي وارتفاع الكوليسترول والاضطراب المعوي والسرطان.

المواد المسرطنة في المواد الحافظة

وواصلت أن المواد المسرطنة تتضمن E330,E151,E142,E143، موضحة أن هناك مواد ممنوعة دوليا مثل E103,E105,E111,E121,E125,E126,E130,E152,E181.

وواصلت أنه يجب تجنب الأطفال تناولها نهائيا، وذلك لأنها من مسببات فرط الحركة وتؤثر على التفكير العقلي، أما مادة E122 تضيف لون أحمر مضر وتسبب حساسية ربو، وE141 تضيف لون اخضر لكن لا تسبب أي آثار جانبية.

واختتمت أخصائية التغذية: "E150 تضيف لون بني غامق للبسكويت ويجب تجنبها، و E153 تضيف لون أسود ويفضل الابتعاد عنها، أما E171 تضيف لون أبيض ولا يوجد لها أي آثار جانبية".

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