مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول المكرونة بالبشاميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

المكرونة بالبشاميل من المأكولات صاحبة الشعبية الكبيرة في البيوت المصرية، لما لها من مذاق ونكهة مميزة، إضافة إلى احتوائها على العديد من الفوائد الصحية، لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناولها؟

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، أوضحت في تصريح لـ"الخليج 365"، تأثيرات تناول المكرونة بالبشاميل على الجسم.

فوائد المكرونة بالبشاميل

- توفر النشويات الموجودة بها إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

- تساعد هذه الوجبة أيضا على تقليل مستوى الكولسترول الضار بالدم.

- تحتوي على نسبة عالية من البروتين، الذي يساعد على بناء العضلات وأنسجة الجسم.

- كما تسهم في تحسين عملية الهضم.

- تعمل أيضًا على إنقاص الوزن، بفضل محتواها من النشويات.

أضرار المكرونة بالبشاميل

- تحتوي المكرونة بالبشاميل على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذا الإفراط في تناولها يسبب زيادة الوزن بصورة ملحوظة.

- يؤدي استهلاكها بصورة خاطئة إلى الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل: عسر الهضم والحموضة والإمساك وانتفاخ البطن.

- تسهم الدهون المشبعة الموجودة في المكرونة بالبشاميل في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم عند تناولها بصورة مفرطة.

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