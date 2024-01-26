رجل يتعرض لموقف غريب بسبب "برجر".. لن تتوقع ما حدث له



محمد اسماعيل - القاهرة - أصيب سائح أمريكي يزور تورونتو بصدمة حياته بعد أن طلب وجبة برجر من أحد المطاعم، وطُلب منه التوقيع على استمارة تتمثل في أنه سيتحمل مسؤولية ما سيتناوله.

ونشر الرجل تجربته غير العادية على موقع Reddit وشارك صورة للوجبة والاستمارة المصاحبة لها.

وقال في منشور على موقع Redditـ إنه طلب همبرجر متوسط الحجم في أحد مطاعم فندق هيلتون وقام النادل بتقديمه دون تعليق، ومع ذلك، بمجرد أن تناول القطعة الأولى من الوجبة، عاد الخادم بقطعة من الورق وقلم، بحسب ndtv.

المنشور الذي جاء تحت عنوان "جاء برجر تورنتو مع استمارة" "لقد طلبت البرجر الخاص بي وأخذه النادل دون أي سؤال أو تعليق، عندما تناولت اللقمة الأولى، أحضر لي استمارة وقال إننا دائمًا نصنع البرجر الخاص بنا بشكل جيد، ولكن بما أنك تريد برجر بشكل مختلف الآن "متوسط الحجم"، فيجب عليك التوقيع على هذا!".

وقال الرجل الأمريكي: "لقد شعرت بالذهول. قرأت الاستمارة وأعتقد أنني لن أستطيع أبدا تناول برجر". وجاء في نموذج الاستمارة أنه سوف يبرئ مطعم الفندق من أي مطالبات بالتعويض عن الأضرار المتعلقة بأي أمراض تنتقل عن طريق الغذاء ناجمة عن البرجر المطبوخ متوسطًا الذي طلبه.

وقال إنه رفض التوقيع على الاستمارة، وكتب قائلاً: "حاولت أن أكون لطيفا، لذا دفعت ثم غادرت ولكنني لم أتمكن من تناول البرجر".

في منشوره، تساءل مستخدم Reddit عما إذا كان ينبغي للنادل أن يذكر شيئًا ما مسبقًا وتساءل عما إذا كانت هذه ممارسة شائعة في كندا. "أنا من الولايات المتحدة، لذا لا أعرف. هل هذا أمر شائع في كندا؟ مثل كيف يمكنك التوقيع على استمارة مثل تلك الخاصة به؟ لماذا لم يقل النادل أي شيء قبل التسليم؟ ما زلت لا أصدق ذلك!".

والجدير بالذكر أنه وفقًا لدليل سلامة الأغذية في أونتاريو، يجب طهي اللحم المفروم عند درجة حرارة 71 درجة مئوية لمدة 15 ثانية على الأقل لتقليل فرصة بقاء البكتيريا على قيد الحياة.

وأوضح متحدث باسم هيلتون سبب منح الضيف التنازل، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست ، قال الفندق إنهم يقدمون التنازلات في هذا الموقع المحدد، ولكنها ليست "ممارسة معتادة" بالنسبة لفنادق هيلتون على نطاق أوسع.

وفي الوقت نفسه، تمت مشاركة منشور Reddit قبل بضعة أيام، ومنذ ذلك الحين جمع أكثر من 900 صوتًا مؤيدًا. في قسم التعليقات، بينما صُدم بعض المستخدمين عندما علموا بأمر التنازل، أدان آخرون النادل لعدم إبلاغه بشكل صحيح بمسألة التنازل أثناء الطلب وبالتأكيد ليس بعد أن تناول السائح قضمة، كما تفاجأ البعض من أن الرجل تمكن من طلب برجر متوسط الحجم.

وكتب أحد المستخدمين: "لم أر قط مطعمًا لديه تنازل بالفعل، ومن المؤكد أنه كان ينبغي للنادل أن يذكر ذلك قبل المغادرة مع طلبك".

وقال آخر: "أجد صعوبة في تصديق أن هذا حقيقي".

وأوضح مستخدم ثالث أن "البرجر يتم طهيه بشكل جيد بشكل عام لأن اللحم المفروم لديه فرصة أكبر للتلوث بشكل عام".

وأضاف رابع: "لقد صدمت لأنهم قدموا لك برجرًا متوسط الحجم على الإطلاق. نحن لا نفعل ذلك بشكل عام في كندا. إن سؤال الأمريكيين عن الطريقة التي تريد بها تحضير البرجر الخاص بك هو أمر صادم دائمًا في الولايات المتحدة الأمريكية". وكتب آخر: "إنه قانون في أونتاريو لمنع تفشي الأمراض الإيكولوجية، والذي يبدو أنه ناجح. ولا يزال شائعًا جدًا في الولايات المتحدة".