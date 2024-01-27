دراسة تكشف ..فوائد صحية مذهلة عند تناول الهليون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يتمتع الهليون بفوائد صحية متعددة، لأنه غني بالعناصر الغذائية المختلفة، التي لها تأثيرات إيجابية على صحة الجسم، وذلك وفقًا لما جاء في مركز الصحة الألماني.

وأوضح المركز أن الهليون يساعد على إنقاص الوزن، كونه قليل السعرات الحرارية، حيث تحتوي 100 غرام منه على 18 سعراً حرارياً فقط، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

ويمتاز الهليون بأنه غني بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين C.

الجهاز الهضمي والجهاز البولي

ويزخر الهليون بمواد النبات الثانوية مثل مادة "الإينولين"، التي تتمتع بتأثير إيجابي على الجهاز الهضمي، حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ما يساعد في علاج الإمساك.

ويعد الهليون أيضاً مفيداً للجهاز البولي، بفضل احتوائه على حمض "الأسبارتيك"، الذي يمتاز بتأثير مُدر للبول، ما يجعله مفيداً في علاج التهاب المثانة والوقاية من حصوات الكلى.

ويشتمل الهليون على مادة السابونين، التي تمتاز بتأثير مزيل للمخاط ومحفز للهرمونات ومثبط للالتهابات ومضاد للأورام، فضلاً عن قدرته على محاربة الفطريات.

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