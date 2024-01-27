فوز أوكرانية بمسابقة ملكة جمال اليابان.. وتباين ردود فعل المتابعين

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

وجه عارضة الأزياء الأوكرانية كارولينا هو الممثل الرسمي للجمال الياباني، جنسية مختلفة لملكة جمال البلد أثار حولها كثير من اللغط، فكيف لفتاة أوكرانية أن تحمل لقب ملكة جمال اليابان؟، لغز حلته قصتها، حيث تتحدث «كارولينا شينو» اليابانية بطلاقة شديدة.

قصة فوز كارولينا بمسابقة ملكة الجمال

ولكن ما هي الهوية الوطنية، لـ كارولينا؟، هي ملكة جمال أمضت معظم حياتها في اليابان، وقد انتقلت إليها بعدما غادرت أوكرانيا وهي في عمر الـ5، ولكن كارولينا لا تبدو مثله اليابانيين ولا تمتلك ملامحهم، وهذا الأمر يعتبر مشكلة كبيرة للكثيرين، حيث أصبحت هي أول مواطنة في اليابان متجنسة تفوز بمسابقة ملكة الجمال الوطنية وكان فوزها بالنسبة لبعض الناس غير مقبول وبالنسبة للبعض الآخر اعتبروها علامة العصر.

ردود الفعل على فوز كارولينا

فوز كارولينا أدى إلى حدوث تباين في ردود الأفعال، ولكن احتفى بها البعض، حيث كتبت إحدى المعلقات على منصة إكس « تويتر سابقا»: كارولينا يابانية الجنسية فلا يوجد مشكلة في فوزها وشبهتها بالعديد من الرياضيين المولودين في الخارج ولكنهم يمثلون اليابان في المسابقات الرياضية الدولية وأضافت:«هم يابانيون وكذلك كارولينا».

وعلق آخر: «منشوراتها على إنستجرام كانت مكتوبة بطريقة جيدة ومهذبة، وهي لا تتمتع بالجمال فقط ولكنها تتمتع أيضا بالروح اليابانية، هذه هي ملكة جمال اليابان»، وكتبت أخرى: «أن هذه الشخصية تم اختيارها ملكة جمال اليابان ليست مزيجا من اليابانيين ولكنها أوكرانية، أعلم أنها جميلة وتعيش في اليابان ولكن هذه ملكة جمال اليابان أين اليابانيين؟»، وعلق آخر «إن كانت يابانية بنسبة 50% يكون الأمر مقبولا ولكنها غير ذلك».

وفي ذات الوقت واجهت «شينو» صعوبات في قبولها كمواطنة يابانية، حيث قالت «أردت الاعتراف بي كشخصية يابانية، ولقد قيل لي إنني لست يابانية، لذلك دخلت مسابقة ملكة جمال اليابان، ولقد كنت سعيدة لأنه تم الاعتراف بي بهذه الطريقة».