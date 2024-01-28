احذري غسل الفواكه والخضروات بالخل لهذا السبب.. نتائج خطيرة على الصحة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يجب أن تهتم ربات المنزل بغسل الخضروات والفواكه بطريقة صحيحة حتى تتمكن من أن تأكلها دون الإحساس بالقلق وتستفيد من فوائدها المختلفة، ولا تعرف الكثير منهن كيفية التخلص من البكتيريا الموجودة فيها فور شرائها.

وفي الفقرات التالية، يستعرض «هن» الطريقة الصحيحة لغسل الخضروات والفواكه قبل تحضيرها وتناولها، لحماية الجسم من الإصابة بالجراثيم التي تتراكم عليها عند شرائها من السوق، وذلك بحسب ما ذكره موقع «Gazeta.Ru».

كيفية غسل الخضروات والفواكه قبل تناولها

ذكر نيقولاي سيليفيرستوف، الخبير بالجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية، عدة خطوات ينصح باتباعها عند تنظيف الخضروات من الأتربة والبكتريا للحفاظ على الصحة:

1- من المهم أن تحرص ربة المنزل على غسل يديها بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل قبل البداية في الطهي.

2- غسل الفواكه أو الخضروات جيدا، للتخلص من الأوساخ والبكتيريا فيها، وذلك قبل تقطيعها.

3- اتباع هذه الطريقة للتأكد من أن كل من الفواكه والخضروات جرى غسلهما كما يجب:

- في البداية تنقع بالماء الفاتر، إذ يعمل ذلك على ترسب الأوساخ وإزالتها بسهولة.

- ضرورة غسل الخضار والفواكه بالماء الجاري لمدة دقيقة أو دقيقتين، باستخدام اليدين أو الفرشاة.

- بعد الانتهاء من الغسل يجب تجفيف الخضروات والفواكه باستخدام مناديل ورقية سميكة.

- يجب الابتعاد تماما عند غسل اخضار أو الفاكهة عن استخدام الخل أو سوائل غسل الأطباق في غسل الخضروات والفواكه، إذ يعد ذلك خطرا على الصحة بشكل كبير، لأنهما يمتصان تلك المادة مما ينتج عنها تغير في طعمها.