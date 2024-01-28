4 علامات تظهر في لسانك وفمك تنذرك بنقص فيتامين سي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

فيتامين سي هو أحد الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء العديد من الوظائف المهمة، مثل: إنتاج الكولاجين، وامتصاص الحديد من الطعام، وتعزيز جهاز المناعة.

في بعض الحالات، تظهر 5 علامات في اللسان والفم تنذر بانخفاض مستوياته عن المعدل الطبيعي، وفقا لما جاء في موقع "تايمز أوف إنديا".

- ظهور بقع بيضاء على اللسان:

يؤدي فيتامين سي دورا مهما في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يعطي الأنسجة الضامة في الجسم قوتها ومرونتها.

عندما يكون مستوى هذا الفيتامين منخفضا، قد يضعف الكولاجين في اللسان، ما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء.

- تورم اللسان:

علامة تحذيرية أخرى على أنك تعاني من نقص مستويات خطيرة في فيتامين سي.

- نزيف اللثة:

يسبب انخفاض مستويات هذا الفيتامين نزيف اللثة، لذا من الضروري استشارة طبيب الأسنان لتحديد السبب والعلاج المناسب.

- تقرحات في اللسان:

يساعد فيتامين سي في تعزيز جهاز المناعة، لذا عندما يكون ضعيفا، يكون الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية التي يمكن أن تسبب تقرحات اللسان.

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