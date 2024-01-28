تناول هذه الأطعمة من الشارع يصيبك بالتسمم والسرطان .. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتناول الكثير من الأشخاص الأطعمة بشكل يومي من الشارع، وذلك بسبب بقائهم لفترات طويلة في العمل، ولكن هناك بعض الاختيارات التي يمكن أن تهدد صحة الجسم.

يجهل البعض أن هناك أطعمة كثيرة تحتوي على كائنات دقيقة خطيرة، وجراثيم وملوثات تزيد من خطر الإصابة بالتسمم، وتنشيط الخلايا السرطانية، والإصابة بالسرطان، ووفقًا لما ذكره موقع cancercenter، في السطور التالية سنتعرف على أبرز.

1- اللحوم الحمراء والدواجن الغير مطبوخة جيدًا.

2- المأكولات البحرية النيئة، بما في ذلك السوشي، والأسماك المملحة، و المحار النيء.

3- الفواكه والخضروات الطازجة غير المغسولة، لاحتوائها على مواد كيميائية من التربة، و الإصابة بالبكتيريا مثل السالمونيلا و الإشريكية القولونية والليستيريا، لذا يفضل تجنب تناول السلطة في الشارع.

4- البيض النيء، لأنه يحتوي على بكتيريا السالمونيلا، لذا يجب التأكد أن البيض الموجود في وجبتك تم طهية جيدًا و البياض والصفار متجانسين معا.

5-المشروبات غير المبسترة، بما في ذلك الحليب الخام أو عصير التفاح أو العصائر الأخرى، لاحتمالية احتوائها على جراثيم وبكتيريا التي تهدد صحة الجسم.

6- الأطعمة الجاهزة للأكل المعبأة التي قد تكون ملوثة مثل السلطات واللحوم المصنعة.

أعراض السرطان

غالبًا ما تختلف أعراض الإصابة بالسرطان وفقًا للمكان المصاب به، ولكن من العلامات المشتركة هي فقدان الوزن غير المبرر، في حالة ظهور أعراض مصاحبة يجب إجراء فحوصات فورية.

أعراض التسمم الغذائي

قد يعاني المرضى المصابون بالتسمم الغذائي من الأعراض بعد وقت قصير من تناول الطعام أو بعد عدة ساعات أو حتى أيام، وتشمل ما يلي :

1- الإصابة بالإسهال.

2- الحمى.

3- الغثيان والقيء.

4- تقلصات المعدة القوية.

5- آلام العضلات.

6- الإصابة بالصداع.