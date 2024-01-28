طبيب قلب يكشف عن أفضل 7 أطعمة تخفض الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى إحداث ضرر في شرايينك، ما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وكشف أحد أطباء القلب البريطانيين عن أفضل سبعة أطعمة يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.

وقال الدكتور نيل روباريليا، استشاري أمراض القلب: "لخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة، فكر في دمج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول "الضار") مع زيادة البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو الكوليسترول "الجيد")، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

الشوفان والشعير

وأوضح طبيب القلب أن خيارات الإفطار الشائعة، مثل الشوفان والشعير، "تشبه مغناطيسات الكولسترول الصغيرة".

وقال: "إنها تحتوي على نوع خاص من الألياف [تسمى بيتا جلوكان] التي ترتبط بالكوليسترول السيئ في جسمك، ما يسهل على جسمك التخلص منه".

وأوصى الدكتور روباريليا بتناول حصة واحدة على الأقل، أي حوالي 120 إلى 200 جرام، من الشوفان أو الشعير يوميًا للحصول على كمية كبيرة من البيتا جلوكان.

الأسماك الزيتية

إن أمثال السلمون والماكريل والسلمون مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لا تخفض مستويات الكوليسترول السيئ فحسب، بل تعزز أيضًا الكوليسترول الجيد لديك، وفقًا للطبيب.

وقال: “أدخل الأسماك الدهنية في نظامك الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع. يبلغ حجم الحصة عادةً حوالي 100 جرام.

المكسرات

المكسرات غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، وتعمل بنشاط على خفض نسبة الكولسترول السيئ.

وأوضح الدكتور روباريليا أن تناول أمثال اللوز والجوز والفستق سيعزز أيضًا مستويات مضادات الأكسدة التي لها فوائد إضافية للقلب والأوعية الدموية.

وأوصى بتناول حفنة صغيرة من المكسرات، أي ما يعادل حوالي 40 إلى 50 جرامًا. وأضاف طبيب القلب: "يجب الانتباه إلى أحجام الوجبات، لأن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية".

زيت الزيتون

يحتوي النظام الغذائي المتوسطي على دهون أحادية غير مشبعة يمكنها خفض نسبة الكوليسترول السيئ دون الإضرار بالكولسترول الجيد.

وقال الطبيب إن عليك دمج زيت الزيتون في طعامك الأساسي، مع تناول حوالي ملعقتين إلى أربع ملاعق كبيرة يوميًا.

الفواكه والخضروات

لا تقدم الفواكه والخضروات، مثل التوت الأزرق والسبانخ، إضافة ملونة إلى وجباتك فحسب، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والستيرول النباتي.

وقال الدكتور روباريليا: "إنهما يعملان معًا على خفض إجمالي كمية الكوليسترول التي يمتصها الجسم ويساعدان على التخلص من الكوليسترول السيئ".

وأوصى بالحصول على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي اليومي، بهدف تناول خمس حصص على الأقل يوميًا.

البقوليات

ترتبط الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفول والعدس والحمص بالكوليسترول، وتخرجه من الجسم.

يجب عليك إدراج البقوليات في نظامك الغذائي عدة مرات في الأسبوع.

حجم الحصة حوالي 120 إلى 200 جرام من البقوليات المطبوخة.

الأفوكادو

على غرار زيت الزيتون، يحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة تخفض نسبة الكولسترول السيئ وتعزز الكولسترول الجيد.

وقال الدكتورة روباريليا: "أدخل نصف حبة أفوكادو كاملة إلى نظامك الغذائي اليومي. يمكن إضافة الأفوكادو إلى السلطات أو السندويشات أو استخدامه للدهن".

لاحظ طبيب القلب أنه على الرغم من أن هذه توصيات عامة، إلا أن احتياجاتك الغذائية الفردية يمكن أن تختلف.

وأضاف: “من الضروري الحفاظ على نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، فكر في استشارة أخصائي رعاية صحية أو اختصاصي تغذية لتكييف نظامك الغذائي مع أهدافك واحتياجاتك الصحية المحددة.

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