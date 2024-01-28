تحذير صادم من تناول هذا النوع من السمك.. قد يتسبب في قتلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ينتشر سمك البساريا في فصل الشتاء ويعشق الكثير من الأشخاص تناوله، لسهولة طهيه وسرعة تحضيره، ولكن يجهل البعض تأثير تناوله على الصحة.

وفي هذا الصدد، حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من تناول سمك البساريا الذي ينتشر في موسم الشتاء، لاحتوائها على مادة سامة لديها تأثير خطير على صحة الجسم، في جروبها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

السم أسفل جلد السمكة يفسد جسدها

وأوضحت شيرين أن البعض يعتقد أن السم يكمن في أحشاء السمك فقط، وتحديدًا كبدها، ولكن للأسف يوجد أيضًا أسفل الجلد، وبالتالي يؤدي إلى تلوث جسم السمكة بأكمله.

وكشفت رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن من أخطر المشكلات الصحية الناتجة عن تناول البساريا، الإصابة بشلل في الجهاز التنفسي، التي ينتج عنها خطر الوفاة في غضون ساعات.

التخلص من البساريا حال وجود أي علامة غير طبيعية

وحذرت شيرين، أن هناك بعض العلامات الخطيرة التي تتسبب في تفاقم السم داخل هذا النوع من الأسماك، ومنها طول فترة التخزين، حدوث اهتراء في أحشاء السمك، عدم تنظيف الأحشاء جيدًا، وفي حالة وجود أي علامة غير طبيعية في البساريا يرجى التخلص من الكمية بأكملها لأنها تهدد صحتك.

اقرأ أيضًا:

توابل في كل مطبخ تهدد صحتك في هذه الحالة.. لن تصدق تأثيراتها

عالمة أمريكية تثير الجدل في بريطانيا بسبب هذا المكون في الشاي.. فما هو ؟

بـ6 جنيهات فقط.. هذا الطعام يخفض نسبة الكوليسترول والسكر معا

3 علامات خفية تشير للإصابة بالسكر.. تظهر في الفم

علامات تحذيرية تدل على وجود جلطة دموية.. احذر هذا الأمر