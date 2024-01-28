تناول اليوسفي بعد الأكل وشاهد ما يحدث لجسمك.. مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت واليوسفي كلها فواكه حمضية معروفة بنكهتها المنعشة المميزة، كما إنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدعم جهاز المناعة، وتساعد في تكوين الكولاجين، وامتصاص الحديد.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن تناول اليوسفي بعد الوجبة يضر بالصحة، وفقا لموقع "healthshots".

ما هي فوائد الحمضيات؟

يحتوي اليوسفي على الألياف الغذائية، لذا فهو يعزز صحة الجهاز الهضمي عن طريق منع الإمساك ودعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

كما يساعد البوتاسيوم الموجود فيه على الحفاظ على مستويات ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأيضا فيتامين سي الموجود به يحافظ على صحة الجلد عن طريق الحماية من الإجهاد التأكسدي وتعزيز تخليق الكولاجين.

ويمكن أن يساعد محتوى الألياف أيضا في إدارة الوزن من خلال تعزيز الشعور بالامتلاء وتنظيم الشهية.

بالإضافة إلى ذلك فإن اليوسفي يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساهم في الترطيب، خاصة عند تناولها كفاكهة كاملة أو على شكل عصائر طازجة.

ما هي الآثار الجانبية لتناول اليوسفي بعد الأكل؟

قد يؤدي تناول اليوسفي بعد الأكل إلى مشاكل لدى بعض الأفراد، فيما يلي بعض الآثار الجانبية:

1. التأثير على عملية الهضم:

قد يؤدي تناوله مباشرة بعد الغداء إلى تعطيل عملية الهضم لدى بعض الأفراد، وقد تؤدي الحموضة إلى عدم الراحة أو عسر الهضم أو حرقة المعدة، خاصة عند الأشخاص المعرضين للارتجاع الحمضي.

2. تأخر امتصاص العناصر الغذائية:

وجود مركبات معينة في اليوسفي قد يعيق امتصاص عناصر غذائية معينة عند تناولها مباشرة بعد تناول الوجبة، وهذا يمكن أن يؤثر على التوافر البيولوجي للمعادن والفيتامينات الأساسية، وتشمل المركبات الموجودة فيه والتي قد تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية "البوليفينول والعفص والأكسالات"، وعلى الرغم من أن هذه المركبات صحية بشكل عام وغنية بمضادات الأكسدة، إلا أنها يمكن أن تشكل مجمعات تحتوي على معادن مثل الكالسيوم والحديد، مما قد يقلل من امتصاصها عند تناولها بكميات كبيرة مباشرة بعد تناول الوجبة.

3. تقلب نسبة السكر في الدم:

في حين أن اليوسفي يحتوي على سكريات طبيعية، فإن تناوله بعد الغداء قد يؤدي إلى ارتفاع سريع وانخفاض لاحق في مستويات السكر في الدم، وهذا يمكن أن يساهم في الشعور بالتعب أو الرغبة الشديدة في تناول وجبات خفيفة إضافية.

4. احتمالية زيادة الوزن:

على الرغم من فوائده الصحية، إلا أن اليوسفي يحتوي على سعرات حرارية، لذا فإن استهلاكه بشكل زائد خاصة بعد الوجبات، قد يساهم في زيادة السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها عن استهلاك الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

5. الانزعاج الهضمي:

قد يعاني بعض الأفراد من عدم الراحة في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الغازات، عند تناول اليوسفي بعد تناول الوجبة، خاصة إذا كان لديهم جهاز هضمي حساس.

6. التفاعل مع الأدوية:

اليوسفي يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية، مما يؤثر على امتصاصها أو فعاليتها، لذا فإن تناوله بعد الأكل قد يؤثر على فعالية بعض الأدوية.

ويمكن للفواكه الحمضية، وخاصة الجريب فروت، أن تتفاعل مع الأدوية التي تستخدم لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، مثل أتورفاستاتين وسيمفاستاتين.

يمكن أن تتأثر أدوية مثل نيفيديبين، وفيلوديبين، وأملوديبين، المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية، بالحمضيات، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الدواء في مجرى الدم.

نصيحة:

يمكن أن يوفر دمج الفواكه الحمضية مثل اليوسفي في نظامك الغذائي العديد من الفوائد الصحية، لكن تأكد من عدم تناولها مباشرة بعد الوجبة، وانتظر لمدة 30 دقيقة أو ساعة ثم تناولها.