كل ما تريد معرفته عن عضة البرد.. لماذا تصيب الأطراف في الشتاء فقط؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني البعض من تورم أصابعهم خلال فصل الشتاء، أو ما يسمى بـ«عضة البرد»، ما ينتج عنه صعوبة في التحكم بالأطراف وشعور دائم بالحكة في منطقة التورم، ما قد يثير المخاوف لدى البعض، لذا تجيب السطور التالية عن ما هي عضة البرد وأسبابها، بحسب الدكتورة هند سعد زغلول، طبيبة أمراض جلدية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أعرض عضة البرد

- تحول مناطق من جلد أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأحمر ثم للأزرق.

- الانتفاخ أو التورم.

- قد تتحول هذه المناطق إلى قرح والتهابات مثيرة للحكة.

أسباب الإصابة بعضة البرد

وأوضحت طبيبة الجلدية أسباب الإصابة بعضة البرد، أي تورم الأصابع في الشتاء، حيث يحدث نتيجة ضعف في الدورة الدموية، وليس بسبب الأملاح كما يعتقد البعض، ففي الحالات الطبيعية تغلق الأوعية الدموية خلال الشتاء لتتكيف مع الجو البارد، وعند حلول الصيف تفتح الأوعية الدموية ويزداد حجمها مع الحرارة، لكن الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية يحدث لهم العكس، وهو ما يسبب زيادة تدفق الدماء إلى الأوعية الدموية خلال فصل الشتاء، على عكس الوظيفة الحيوية الطبيعية للأوعية.

كيفية الوقاية من عضة البرد

وأشارت الدكتورة هند إلى ضرورة قيام الأشخاص الذين تعرضوا للسعات البرد من قبل، بالاستعداد لمواجهتها مرة أخرى باستخدام كمادات المياه الدافئة والباردة على حد سواء، بهدف تهيئة الدورة الدموية للتعامل الأمثل مع درجة حرارة الجو، واستخدام أدوية ومراهم قابضة للأوعية الدموية، مع تجنب تعرض أصابع اليدين والقدمين للبرد والالتزام بتدفئتها والحصول على كميات كافية من فيتامين سي.