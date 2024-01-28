بـ5 جنيه.. طعام موجود في كل بيت يخفض ضغط الدم على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها كثير من الأشخاص، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك العديد من الأطعمة التي تساعد على خفض مستوياته بشكل طبيعي، ولعل أبرزها الزبادي، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لخفض ضغط الدم.

ويبلغ سعرعبوة الزبادي 5 جنيهات، وفقا لما جاء في موقع "ndtv".

كيف يساعد الزبادي على خفض ضغط الدم؟

- المغنسيوم:

يحتوي الزبادي على نسبة عالية من المغنيسيوم، الذي يساهم في استرخاء الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

- غني بالكالسيوم:

يؤدي الكالسيوم الموجود في الزبادي دورا مهما في انقباض العضلات وهو أمر مفيد لعضلات القلب، ويساعد أيضا على خفض ضغط الدم.

- مصدر جيد للبروتين:

الزبادي أيضا مصدر جيد للبروتين وفقدان الوزن، وهما عنصران مهمان لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

- فوائد صحية أخرى للزبادي:

1. يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتين، ما يساعد على بناء العضلات وتقويتها.

2. يعزز محتوى البروبيوتيك البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ويحسن الهضم.

3. يساعد استهلاكه أيضا على تعزيز قدرة جهاز المناعة.

4. يساهم في خفض الكوليسترول، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.