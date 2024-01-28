لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول جلد الفراخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يحب الكثيرون من الناس تناول جلد الفراخ، وهو طبقة دهنية رقيقة تغطي جلد الدجاج. يحتوي جلد الفراخ على نسبة عالية من الدهون، بما في ذلك الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة.

عند تناول جلد الفراخ، فإنك تضيف إلى نظامك الغذائي سعرات حرارية ودهونًا غير صحية. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من جلد الفراخ إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

ونستعرض فيما يلي بعض الآثار المحددة التي يمكن أن تحدث لجسمك عند تناول جلد الفراخ، وفقا لما جاء بموقعي "Mayo Clinic"، و"Heart Foundation".

زيادة الوزن

يحتوي جلد الفراخ على حوالي 11 جرامًا من الدهون لكل أونصة (28 جرامًا)، منها حوالي 3.5 جرام من الدهون المشبعة. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من جلد الفراخ إلى زيادة السعرات الحرارية والدهون المستهلكة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

ترتبط الدهون المشبعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من جلد الفراخ إلى زيادة تناول الدهون المشبعة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم

ترتبط الدهون المشبعة أيضًا بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من جلد الفراخ إلى زيادة تناول الدهون المشبعة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

زيادة خطر بعض أنواع السرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة، بما في ذلك جلد الفراخ، قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.

بشكل عام، يُنصح بتجنب تناول جلد الفراخ أو تناوله بكميات محدودة. إذا كنت ترغب في تناول جلد الفراخ، فمن الأفضل تناوله بكميات صغيرة كجزء من وجبة متوازنة.