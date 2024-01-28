خبيرة أبراج تتوقع مفاجأة في مباراة مباراة مصر والكونغو.. وإصابة هذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء المنتخب المصري مع نظيره الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا في تمام العاشرة مساءً، على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو في كوت ديفوار.

وتشهد قائمة الفراعنة غياب محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور للإصابة، مما يزيد من صعوبة مهمة المنتخب الوطني للتأهل إلى ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

منتخب مصر يتأهل لمواجهة الكونغو

وتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 بعد تجاوزه دور المجموعات بتحقيق ثلاثة تعادلات إيجابية مع منتخبات موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، توقعات وحظوظ لاعبي المنتخبين والمدربين ايضًا في السطور التالية.

حظوظ منتخب مصر

مدرب منتخب مصر: المدرب البرتغالي روي فيتوريا 16 أبريل/ برج الحمل: رغم شعوره بالتشويش، فوجود الشمس في وضع داعم يساعده على مقاومة التشتت وتنظيم أفكاره.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل 29 فبراير/ برج الدلو/ رغم شعوره بالتشويش، وجود الشمس في برجه يمنحه نشاطا بدنيا ولياقة، ويستطيع أن يتصرف بحكمة.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد 29 سبتمبر 1993/ برج الميزان: القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل لياقته البدنية أقل، كما أن معاكسة عطارد والمريخ قد تصيبه بالتشويش والتوتر والقلق، ومن المهم أن ينظم جهوده وأفكاره، ويحمي نفسه من الإصابات.

خط الدفاع: أحمد حجازي 25 يناير/ ومحمد عبد المنعم 1 فبراير 1999/ برج الدلو: رغم شعورهما بالتشويش، الشمس في برجهما تمنحهما نشاطا والحركة بهمة، ويثبتان وجودهما على أرض الملعب.

إصابة مروان عطية

خط الوسط: مروان عطية 12 أغسطس 1998/ برج الأسد: "لشمس في مواجهة برجه والقمر بمنزله الثاني ويجعله ذلك مشوشا وقد يكون عُرضة للإصابة.

خط الوسط: محمد النني 11 يوليو / برج السرطان: المريخ وعطارد في مواجهة برجه وعليه الحذر في خطواته، وأن يحمي نفسه، ويحاول تفادي الإصابات، ومع ذلك وجود القمر في وضع داعم يخفف من تشوشه وقد يساعده ذلك في أن يحسن التصرف.

الهجوم: مصطفى فتحي 12 مايو/ برج الثور: هو الأكثر حظا.. المريخ وعطارد في منزل الحظ يمنحانه نشاطا ويقظة وإصرارا على إحراز أهداف، كما أن القمر داعم ويمنحه مزيدا من الحماس والطاقة واللياقة البدنية، وقد يعده أيضا بالسهولة واليسر في إصابة أهداف.

الهجوم: محمود تريزيجيه 1 أكتوبر 1994/ برج الميزان: القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل لياقته البدنية أقل، كما أن معاكسة عطارد والمريخ قد تصيبه بالتشويش والتوتر والقلق، ومن المهم أن ينظم جهوده وأفكاره، ويحمي نفسه من الإصابات.

الهجوم: زيزو 10 يناير/ برج الجدي: هو أيضا من اللعيبة الأكثر حظا.. عطارد والمريخ في برجه يمنحانه نشاطا ويقظة وإصرارا على إحراز أهداف، كما أن القمر بمنزل الحظ بالنسبة له، ويمنحه حظا مضاعفا، وقد يعده ذلك بالسهولة واليسر في وضع أهداف ويبدو مسيطرا على أدواته.

الهجوم: مصطفى محمد 28 نوفمبر 1997/ برج القوس: رغم التشوش بسبب معاكسة القمر له، لكن الشمس في وضع داعم يمنحه طاقة ولياقة بدنية ويجعله ذلك متماسكا حتى آخر المباراة.

حظوظ منتخب الكونغو

مدرب منتخب الكونغو: سيباستيان ديسابر 2 أغسطس 1978/ برج الأسد: الشمس في مواجهة برجه والقمر بمنزله الثاني ويجعله ذلك مشوشا وغير قادر على وضع خطط سليمة.

حراسة المرمى: ليونيل مباسي 1 أغسطس 1994 برج الأسد: الشمس في مواجهة برجه والقمر بمنزله الثاني ويجعله ذلك مشوشا وقد يكون عُرضة للإصابة.

خط الدفاع: شانسيل مبيمبا 8 أغسطس 1994 برج الأسد: الشمس في مواجهة برجه والقمر بمنزله الثاني ويجعله ذلك مشوشا وقد يكون عُرضة للإصابة.

خط الدفاع: ديلان باتوينيسكي 15 فبراير 1996 برج الدلو: رغم شعوره بالتشويش.. الشمس في برجه تمنحه نشاطا وحركة بهمة، ويثبت وجوده على أرض الملعب.

خط الدفاع: إرثر ماسواكو 7 نوفمبر 1993 برج العقرب: يتعاون جيدا مع زملائه في الفريق، كما أن عطارد والمريخ داعمان ويمنحانه نشاطا ويقظة وإصرارا على إصابة أهداف.

خط الوسط: صامويل موتوسامي 12 أغسطس 1996 برج الأسد: الشمس في مواجهة برجه والقمر بمنزله الثاني ويجعله ذلك مشوشا وقد يكون عُرضة للإصابة.

خط الوسط: كاتوما موفمبا 21 يونيو 1991 برج الجوزاء: القمر في وضع معاكس قد يصيبه بالتوتر، ومع ذلك عطارد والمريخ بمنزل الصحة الإيجابي يمنحانه نشاطا ويقظة وإصرارا على إحراز أهداف.

هجوم: يوان ويسا: 3 سبتمبر 1996/ برج العذراء:

عطارد والمريخ داعمان ويمنحانه نشاطا ويقظة وإصرارا على وضع أهداف، كما أن القمر في برجه يمنحه حظا مضاعفا ويبدو مسيطرا على أدواته.

مهاجم: سيدريك باكمبوا 11 ابريل 1991/ برج الحمل: رغم شعوره بالتشوش.. إن وجود الشمس في وضع داعم يمنحه طاقة بدنية، وتعاون جيد مع زملائه في الفريق.

مهاجم: ثيو بونجوندا 20 نوفمبر 1995/ برج العقرب: يتعاون جيدا مع زملائه في الفريق.

كما أن عطارد والمريخ داعمان ويمنحانه نشاطا ويقظة وإصرارا على إحراز أهداف.

من الفائز في المباراة ؟

توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن مستوى أداء الفريقين متقارب جدا وقد يؤدي ذلك للتعادل، ومع ذلك المنتخب المصري لديه فرص أفضل قليلا من فريق الكونغو وبقليل من الاجتهاد يستطيع أن يحقق الفوز.