رجل يعثر على فأر ميت داخل وجبة من مطعم.. وهذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أصيب رجل بالصدمة عندما عثر على فأر ميت داخل وجبة طعام اشتراها من أحد مطاعم مومباي بالهند.

وشارك الرجل ويدعي "راجيف شوكلا" منشور عبر موقع “X" تويتر سابقا، لتقديم شكوى لطلب التعويض، حيث قال: "كنت في زيارة لمدينة مومباي وتوجهت إلى أحد المطاعم لطلب وجبة نباتية، لكنني فوجئت بالعثور على فأر ميت داخلها".

وتابع: "تناول الوجبة الملوثة تسبب في إصابتي بحالة من التسمم الغذائي، ما استدعى نقلى إلى المستشفى لتلقي العلاج لمدة تزيد عن 75 ساعة"، وفقا لما جاء في موقعي "india"، و"ndtv".

واستكمل شوكلا: "الطعام لن يحتوي على فأر ميت فقط، بل أيضا على صراصير، ونتيجة لذلك أصيبت بتسمم غذائي".

ورد أحد مسؤولي المطعم قائلا: "مرحبا راجيف، نأسف لأي إزعاج قد تكون واجهته، سنتواصل معك لحل المشكلة في أسرع وقت، نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا، ونأسف بشدة أن لم نحقق هذا الهدف في هذه الحالة".