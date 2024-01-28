علامة تظهر في الجسم تكشف إصابتك بسرطان قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ألم العظام هو عرض شائعة قد يكون ناتجا عن مجموعة من الأسباب، مثل: الإصابات، والتهاب المفاصل، وأمراض القلب، ومع ذلك، أيضا علامة على حالة طبية خطيرة، مثل سرطان الدم النخاعي المزمن، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

- ما هو سرطان الدم النخاعي المزمن؟

هو نوع من سرطان الدم يصيب خلايا الدم البيضاء الموجودة في نخاع العظم، عندما تنمو هذه الخلايا بشكل غير طبيعي، تتجمع في العظام وتؤدي إلى الألم.

- أسباب آلام العظام في سرطان الدم النخاعي

بسبب نمو خلايا الدم البيضاء غير الناضجة في نخاع العظم بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى زيادة حجم نخاع العظم، والضغط على الهياكل العظمية، ما يسبب التعب والضعف وآلام العظام وحتى الكسور.

عادة ما يؤثر ألم العظام الناجم عن زيادة كثافة نخاع العظام،على العظام الكبيرة والطويلة مثل عظام الكتف والساقين واليدين.

في كثير من الأحيان، يتم تجاهل آلام العظام الناجمة عن سرطان الدم النخاعي المزمن من قبل المرضى على أنها إجهاد أو إصابة في العظام، ومن ثم فمن الضروري للغاية إجراء فحوصات لكثافة نخاع العظم للتحقق من وجود أي نوع من التشوهات في العظام.