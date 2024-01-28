حلاقات شعر قصير للرجال.. شوف الموضة الجديدة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

حلاقات شعر قصير هي واحدة من اهتمامات الشباب من المراهقين الذين يبحثون عن الأناقة في مظهرهم الخارجي، البعض يختار حلاقات شعر قصير تقليدي، وآخرون ينظرون إلى الاختلاف والتميز حتى وإن كان غريبًا، ومع انتشار الأنماط المميزة لحلاقات شعر الشباب يمكنك التعرف على أبرز قصات الشعر التي تظهرك أكثر جاذبية، وفق موقع «menshairstyletrends».

أسماء حلاقات شعر قصير

تختلف حلاقات شعر قصير للرجال من حيث الأسماء في البلدان الأجنبية والعربية، البعض منها يعبر عن التمرد والجاذبية، والأخرى تعبر عن الكلاسيكية، وتعكس شخصية الرجل، وتعد أشهر أسماء حلاقات الشعر القصير للرجال التالي:

-حلاقة الشعر التي تعتد على حلاقة طنانة رأس وجوانب باهتة قصة شعر قصيرة متدرجة.

-قصة شعر قصيرة جدًا للرجال مع بهتان منخفض، أو بهتان متوسط، أو بهتان عالٍ.

-قصة شعر قصيرة مع جزء صعب.

- قصة شعر قصيرة.

-قصة شعر شائكة قصيرة.

-قصة شعر قصيرة فوضوية.

-قصة شعر محكم.

-قصة شعر فرنسية.

-عالية وضيقة.

-مشط قصير.

-قصة شعر جانبية كلاسيكية.

– شعر قصيرقصة شعر قصيرة.

-الصقر الاصطناعي

– شعر قصيرقصة شعر 360 موجة.

وبالنسبة لقص الشعر، كل ما عليك فعله هو العناية بالشعر باستخدام شامبو جيد وربما بلسم أيضًا، وتعتبر الرطوبة المضافة أكثر أهمية إذا كنت تخطط لنمو الشعر لفترة أطول.

حلاقات شعر قصير:

حلاقة الشعر القصير التقليدية الخالدة تعد كلاسيكية وتعبر عن وقار الرجل، وهي عبارة عن النمط ذو الظهر الأملس سهل بما يكفي لارتدائه كل يوم وهو رسمي بما يكفي للعمل أو حفل زفاف.

قصات شعر قصير

يختار الرجال في الصيف قصات شعر قصير تناسب ارتفاع درجات الحرارة وتقليل احتكاك الجلد بما يُهيجه أو يزعج صاحبه، لذلك يبتعد الكثيرون عن قصات الشعر الطويلة لأنها تسبب تعرقًا لصاحبها كما أن الشمس تضر الشعر الطويل وتجعله أكثر جفافًا وهيشانًا.

قصة The King of Cool:

وهي من حلاقات شعر قصيرة للرجال تشبه قصة شعر ستيف ماكوين القصيرة والمتقطعة تقف أمام، إنها واحدة من تلك الإطلالات الرائعة التي تجعلك تتساءل عما إذا كان شخص ما قد قام بتصفيف شعره أو أنه يبدو جيدًا دائمًا، كما إنها عبارة عن مزيج من الاثنين معًا ولكنها قصة شعر ممتازة مثل هذه الأنماط العملية نفسها.

3. تلاشي بومبادور القصير

في تلك القصة من حلاقات شعر قصير للرجال، تظهر فيها الجوانب الأقصر والجبهة الخلفية الملساء كما هي ولكن المظهر أكثر لمعانًا أو لامعًا وأقصر أو أطول اعتمادًا على اتجاهات الشعر الأخرى.

حلاقة تلاشي القمة العالية

ليس هناك نهاية للتقطيعات المختلفة في ثقصات الشعر التي تحتوي عليها تركيبة قص الشعر الأطول والأقصر، هذا التلاشي العالي المجعد الذي يمتزج بسلاسة مع الجلد ويعود إلى اللحية.

حلاقة الشعر المتموج

للحصول على جوانب أقصر، احصل على حلاقة الشعر المموج، يمكن أن يكون هذا خيارًا رائعًا للشعر المموج أو المجعد الذي يبدأ سريعًا في الظهور على الجانبين.

قص الشعر بالجزء الجانبي

يضيف هذا النمط من حلاقة الشعر القصير للرجال حجمًا وجزءًا من الحلاقة إلى اللون المختلط الشائع دائمًا.

جوانب قصيرة.. قصة شعر طويلة في الأعلى

هذه الجوانب القصيرة والأطول في قصة الشعر العلوية هي مظهر رائع ونظيف، تم تصميمه مع بعض الملمس على طراز San Jose Shark Dylan Gambrell، ويمكن أيضًا ارتداؤه مع جزء جانبي للحصول على مظهر رسمي أو محافظ أكثر.

قصة شعر قصيرة رائعة للشعر المموج

أفضل قصات الشعر تتناسب مع قوامك الطبيعي، بدلاً من قص الشعر المموج، يستخدم هذا القص الرائع قصات طويلة وزاوية لإبراز التموج والحجم بينما يعني الخفوت العالي عدم الحاجة إلى صيانة على الجانبين.

قصّة الشعر القصير للشعر الكثيف

وهي قصة شعر أنيقة للغاية تناسب الرجل الذي لديه شعر أكثر كثافة، لا تتلاشى على الجانبين.

قصات شعر قصير

أن أردت أن تحتفظ بشعرك الناعم دون اللجوء للمستوى الأول من حلاقة الشعر وهو إزالة أجزاء منه بحيث تبدو فروة الشعر، فيمكنك تدرج الشعر بالتخفيف فقط وتركه طويل بعض الشيء من الأمام، ثم قسمه كما تشاء بالتصفيف.