"الفرح تحول جنازة".. رجل يقتل والدة خطيبته وأخيها- والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، قتل رجل هندي بالرصاص والدة وشقيق المرأة التي كان من المفترض أن يتزوجها، وذلك لأنه انزعج من قرار والد العروس بإلغاء حفل الزفاف.

وقع الحادث في مدينة عزتناجار الهندية، وتبحث الشرطة الآن عن المتهم ويدعى "سانجيف كومار"، وفقا لموقع "news18".

وأطلق كومار النار على السيدة مينا (55 عامًا) وابنها نيترابال (21 عامًا) فقتلهما على طريق ناينيتال السريع، على بعد 500 متر من مركز شرطة أهلادبور.

وعثرت الشرطة على الجثث على جانب الطريق، وقال ضابط الشرطة "راهول بهاتي": "تم الترتيب لحفل زفاف كومار مع ابنة الضحية، لكن تم إلغاؤه".

وأضاف: "بعد تلقي معلومات عن الحادث، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وأرسلت الجثث للتشريح".

وتابع: "بناءً على شكوى قدمها زوج الضحية ويدعى "بهوب رام"، تم تقديم شكوى ضد كومار، وتحاول الشرطة القبض عليه".

وأوضح زوج المجني عليها ويدعى "رام" في شكواه إنه رتب حفل زفاف ابنته مع كومار، لكنه ألغاه بعد أن اكتشف معلومات عن سلوكه الخاطئ، لذا غضب القاتل وأطلق النار على زوجته وإبنه".