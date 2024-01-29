"الدلو" نجم موضة الحقائب النسائية لهذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تمثل الحقيبة الدلو "Bucket Bag" نجمة الموضة النسائية في 2024، حيث تشتمل عليها تشكيلات العديد من الماركات العالمية مثل H&M و Marni و Altuzarra و Michael Kors و Louis Vuitton.

وأوضحت مجلة "جولي" أن الحقيبة الدلو هي حقيبة تتخذ – كما يبدو من اسمها – شكل الدلو، مشيرة إلى أنها تمتاز بطابع عملي بفضل سعتها الكبيرة، التي تتيح اصطحاب الكثير من الأغراض.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحقيبة الدلو تأتي هذا العام مصنوعة من الجلد أو الخوص أو تتألق بالمظهر المجدول، مشيرة إلى أنها تكتسي باللون الأبيض أو البيج أو البني بدرجة الشوكولاتة.

وتشتمل الحقيبة الدلو على مقبض صغير وحزام كتف، بحيث يمكن حملها على المعصم أو ارتداؤها بشكل كروس.