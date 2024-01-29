ألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسلي.. مناسبة وعصرية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ألوان مطابخ الألوميتال البيج والعسلي، تضفي على المطبخ حيوية، إذ تجعل له شكل وتصميم مختلف، لذلك يجب التجديد في الديكور الخاص بك، ووضع اللمسات العصرية والمختلفة من خلال هذه الألوان، ونقدم لكم من خلال «هُن» كيفية توظيفها، بحسب موقع «أميزنج إنتيرير ديزاين»، الخاص بتصاميم المنزل، مع إضافة بعض الأفكار التي يمكن استخدامها لتصميم المطبخ بطريقة عصرية.

ألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسلي

أوضحت آية إيهاب، مهندسة الديكور، خلال حوارها لـ«هُن»، أنه يعتبر اللون البيج من الألوان الحيادية التي تستخدم في الديكور، واستخدامها بداخل المنزل وخاصةً المطبخ يميزه بالدفء، إضافة لما يعطيه من إحساس بالاتساع: «استخدام ألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسلي أو الألوان الحيادية، يجعل المطابخ ذات المساحات الصغيرة كبيرة، ويكون مختلفًا كثيرًا عن اللون الأبيض».

كيفية توظيف ألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسلي

يناسب استخدام ألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسلي، ديكورات المطابخ بجميع أشكالها، وهو ما نراه في تصاميم الخزائن والأرضيات والأسقف والسيراميك المناسبة للمطبخ، لذلك تكون أجمل ديكورات المطابخ باللون البيج، وهي الألوان التي تنسجم مع اللون البيج، فهو مناسب لجميع أنواع أجهزة المطبخ، إذ أنه يبرز جمال الأشكال، وضيفي عليه بريق خاص، فيفضل اختيارك لخزائن المطبخ باللون البيج.

إكسسوارات المطبخ بألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسلي

الإكسسوارات المعدنية النحاسية أو الذهبية، تنسجم عادة مع الألوان الحيادية كاللون البيج، وتضيف على ديكور المطبخ لمسة عصرية، حتى في ديكورات المطابخ الكلاسيك.

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اختيار البيج المناسب للمطبخ

بحسب موقع «أميزنج إنتيرير ديزاين»، عليكِ أن تحرصى جيدًا على اختيار اللون المناسب للمطبخ والألوان المريحة التى ستبث الراحة بداخلك أثناء تواجدك به على مدار اليوم:

- اختيار الألوان المفضلة لكِ في اختيار المطبخ، من خلال توازن ألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسلي يشعرك بالهدوء والانفتاح والتوسع.

- ليس شرطًا أن تكون تلك الألوان المريحة هي لون واحد، بل أن هناك بعض الألوان المتداخلة التى تعطى إحساسًا بوجود المساحة في المكان، بجانب كونها مريحة لرؤية العين.

- يعد اللون البيج بدرجاته المختلفة من الألوان المهمة والأساسية، التي تختارها الكثير من الفتيات عند الاستقرار على ألوان ديكورات المنزل، يمكنك الاستعانة بها في مختلف غرف المنزل بدرجاته المختلفة.

- من الألوان الملائمة لراحة عينيكِ أثناء التواجد في المطبخ، هو ألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسل، ويمكنك اختياره بأشكال ودرجات مختلفة تعطي لمسة خاصة لمطبخك وتجعله متفردًا.

- يمكنك بجانب وضع ألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسلي تعزيز الإضاءة، إذ تساعد كثيرًا في استكمال الديكور وخاصة الإضاءات الحديثة لأنها موزعة على مساحة المطبخ.

- استخدام اللون الخشبى في المطبخ، خاصةً مع إضافة الإضاءات الحديثة ومزج اللون الخشبى باللون من الألوان الهادئة.

- الألوان القديمة تتمحور في ألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسلي، لذلك يجب الرجوع لها، فهي من الدرجات القديمة التي عادت إلى ساحة اختيار الألوان.

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صور ألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسلي

ألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسلي

مطابخ ألوميتال بيج في عسلي

ألوان مطابخ ألوميتال بيج في عسلي لدولاب المطبخ

يفضل أن تكون الألوان المستخدمة في طلاء دواليب المطبخ متناسقة ومتلائمة مع ألوان المطبخ، فإذا كان لون المطبخ ألوميتال بيج في عسلي يصير ديكور المطبخ كله متناسق، مما يعكس الشعور بالراحة النفسية عند النظر، ويمكن مزج لونين أو ثلاث ألوان في المطبخ من بين تلك الألوان المحايدة مثل الأبيض أو البيج.