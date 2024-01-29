هذا ما يحدث للجسم عند تناول ماء الزنجبيل صباحا.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

ماء الزنجبيل بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويُعرف بفوائده الصحية العديدة. فهل لشربه في الصباح تأثيرات على صحة الجسم؟

نستعرض لكم أبرز الفوائد لشرب ماء الزنجبيل صباحا، وفقا لما جاء بموقع "Medical News Today".

تحسين عملية الهضم

يساعد الزنجبيل على تحفيز إنتاج الصفراء، وهي مادة تساعد على تكسير الدهون في الطعام. كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات في الجهاز الهضمي، مما قد يساعد في تقليل أعراض مثل الانتفاخ والغازات.

تخفيف الغثيان والقيء

يعتقد أن الزنجبيل يعمل على تخفيف الغثيان والقيء عن طريق تثبيط نشاط مستقبلات معينة في الدماغ. كما أنه قد يساعد على تقليل حركة الأمعاء، مما قد يساعد في تقليل الشعور بالغثيان.

زيادة الطاقة

يمكن أن يساعد الزنجبيل على زيادة الطاقة عن طريق تحفيز إنتاج هرمون الأدرينالين. كما أنه قد يساعد على تحسين الدورة الدموية، مما قد يوفر المزيد من الأكسجين والعناصر الغذائية إلى العضلات.

تعزيز جهاز المناعة

يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، والتي يمكن أن تساهم في الإصابة بالأمراض. كما أنه يحتوي على مركبات تسمى الجيرانول، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

خفض ضغط الدم

يمكن أن يساعد الزنجبيل على خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق توسيع الأوعية الدموية. كما أنه قد يساعد على منع إنتاج هرمون الأنجيوتنسين II، وهو هرمون يسبب انقباض الأوعية الدموية.

خفض مستويات السكر في الدم

يمكن أن يساعد الزنجبيل على خفض مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين. كما أنه قد يساعد على تقليل إنتاج الجلوكوز في الكبد.

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