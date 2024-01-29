سعره تخطى 3 ملايين جنيها مصريا.. "شيشب نسائي" يثير الجدل في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - جدل كبير أثاره "نعال نسائي" مصنوع من أجل التجول في المنزل بالعراق، وذلك بسبب سعره الصادم.

الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، لـ"نعال نسائي" من الذهب الخالص، أثار الجدل بسبب سعره الذي تجاوز 163 مليون دينار عراقي، وهو ما يعادل 125 ألف دولار، حوالي 3 ملايين و866 ألف و250 جنيها مصريا.

وحصد الفيديو عدد مشاهدات تخطى الملايين على منصة "إكس"، حيث ظهر بائع وهو يعرض النعال للبيع مع ذكر التفاصيل.

وقال البائع: "نعال نسائي وفرصة لا تعوض أخر قطعة بمقاس 38 ومن الذهب الخالص الإيطالي، تقدرين تتجولي به بالمنزل أو الحمام وعلى السطح، وزنه كيلو ونصف سعره 163 مليون فقط".

وحملت ردود فعل رواد مواقع التواصل سخرية على مقطع الفيديو، وقالت إحدى المتابعين:"بقا البس شبشب من الذهب..هو احنا عارفين نجيب دبلة".

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