نواة التمر علاج سحري لـ 4 أمراض خطيرة- هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يتميز التمر بفوائده الغذائية العديدة، حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة، مثل الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن.

لكن هل تعلم أن نواة التمر أيضا غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة؟

في هذا التقرير، نكشف لكم فوائد نواة التمر للصحة، وكيف تساعد على محاربة الأمراض، وفقا لما ورد في موقع "health".

- تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة:

تحتوي بذورالتمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على تحييد الجذور الحرة في الجسم، ومنع الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

كما أنها غنية بمضادات الأكسدة القوية، والتي يمكن أن تساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتقوية جهاز المناعة.

- علاج آلام المفاصل:

المركبات الموجودة في بذور التمر قد تمتلك خصائص مضادة للالتهابات في الجسم، ما يساعد على علاج آلام المفاصل وتقليل خطر الإصابة بالحالات الالتهابية.

- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي:

بسبب احتوائها على كمية عالية من الألياف الغذائية، التي تعمل على منع الإمساك، وتدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، إضافة إلى، علاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

- خفض نسبة السكر بالدم:

غنية أيضا بمركبات تؤدي إلى تنظيم استقلاب الجلوكوز، ما يجعلها خيارا غذائيا للأشخاص المصابين بالسكري أو المعرضين لخطر الإصابة بالحالة.

- كيفية إضافة بذور التمر إلى النظام الغذائي؟

1. اغسل نواة التمر جيدا بالماء، بعد ذلك، اتركه في الشمس أو مكان جاف لمدة يوم كامل حتى يجف.

2. ثم ضع مقلاة جافة على نار متوسطة، وأضف البذور إلى المقلاة، وقلبي باستمرار حتى تصبح ذهبية اللون.

3. اترك نواة التمر تبرد تماما.

4. طحن النواة في المطحنة الكهربائية حتى تصبح ناعمة.

5. حفظ مسحوق نواة التمر في وعاء محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف.

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