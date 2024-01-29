الفنانة إليسا تكشف: علاقة حب فاشلة سبب إصابتها بالسرطان.. وطبيب يحذر من هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يُعرض في الفترة الحالية الفيلم الوثائقي "It's okey"، والذي يتحدث عن قصة حياة الفنانة إليسا، وكشفت في فيلمها عن كواليس إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وأوضحت أنه رغم أن المرض وراثي، فإنه لا توجد حالة مرضية سابقة في عائلتها، وأنّها أصيبت به بسبب الضغط النفسي، قائلة: "كل مرض بالحياة وراه ضغط نفسي".

إليسا: علاقة عاطفية سبب إصابتي بالسرطان

وأشارت إلى أنها دخلت في السابق بعلاقة عاطفية وعانت كثيرًا بسببها، ولكنها لم تتمكن من الابتعاد نظرًا لحبها الشديد للطرف الثاني، مواصلةً: "كنت في مكانة ضعيفة كتير نفسيًا وجسديًا".

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وحيد يسري، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، إن الحالة النفسية للشخص وتعرضه للضغوط النفسية والعصبية، أحد عوامل الإصابة بالأورام بمختلف أنواعها.

طبيب: الضغط النفسي يتسبب في الإصابة بالأورام

وتابع أن الحالة النفسية السيئة والضغط النفسي القوي يُحدث اضطرابات هرمونية للنساء والرجال، واضطرابات في المناعة، وضعف الجهاز المناعي بشكل عام يؤدي إلى ظهور الأورام.

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