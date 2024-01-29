أبرزها تبييض الوجه.. 6 فوائد مدهشة لتناول الفراولة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفراولة من أفضل الفواكه وأكثرها لذه، وتتعدد فوائدها للجسم، خاصة أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، في مقدمتها فيتامين سي، الذي يمنح الجسم النشاط والحيوية، وتحميه من الامراض، بالإضافة إلى أنها فاكهة غنية بفيتامين ج، الذي يعمل على تقليل الاجهاد ويحمي الجسم من أمراض السرطان والقلب.

سبب تسمية الفراولة بهذا الاسم

كان يطلق على الفراولة اسم فريز، من الكلمة الفرنسية fraise، واكتشفت عام 1714 على يد الضابط الفرنسي أنطوان فريزييه، بعدما أرسل إلى سواحل أمريكا الجنوبية، لدراسة التحصينات العسكرية في تشيلي وبيرو.

فوائد الفراولة

للفراولة كثير من الفوائد الصحية والعلاجية، فهي بمثابة عنصر مهم للبشرة، والقولون، وتعالج كثير من المشكلات التي تواجهنا بشكل عام، ونوضح أبرز فوائد الفراولة، بحسب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ«هن».

- الفراولة مفيده للقولون، حيث تعتبر الفراولة من أكثر الفواكه التي تفيد القولون العصبي وتحميه، إذ تتميز بأنها تحتوي على معدل عالي من الألياف التي تساهم في تغذية البكتيريا النافعة للأمعاء، وتحسين صحة الجهاز الهضمي وتشكل الألياف 26% منها.

- أثبتت الدراسات، أن تناول الفراولة قبل النوم يساعد على تحسين جودة النوم والاسترخاء عند النوم.

- أثبتت التجارب والدراسات العلمية، أن الألياف الغذائية الموجودة في الفراولة تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

- ينصح بتناول الفراولة في فترة الإصابة بجرثومة المعدة.

تفتيح الوجه من فوائد الفراولة

- تحتوي الفراولة على فيتامين سي، وعلى مركب الألفا هيدروكسي أسيد، الذي يساعد على تفتيح درجة البشرة والتخلص من أثر حب الشباب.

الفراولة مفيدة أيضا للشعر، إذ تعمل على تقوية الشعر وتعزيز نموه وتحميه من التساقط.