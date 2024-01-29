كارثة لشاب في الهواء بسبب المظلة.. لن تتوقع ما حدث له "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة كارثية، تعرض شاب يدعى ناثي أديسون لحادث كارثي خلال تنفيذه قفزة من الطابق الـ29 من برج مرتفع للغاية في تايلاند، وتحديدًا في منتجع باتايا الساحلي، ولكنه واجه أمرا مرعبا، وذلك وفقًا لما ذكره صحيفة metro البريطانية.

سقوط الشاب على شجرة

كان يوثق صاحب الـ33 عامًا لحظات ما قبل القفز وهو على ارتفاع شاهق من خلال فيديو، حيث كان يقوم بالعد التنازلي، ولم يكن يعرف أنها العدات الأخيرة له، وسقط من هذا الارتفاع على شجرة ومن ثم ارتطم بالأسفلت.

وسرعان ما وصلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، ولكنه كان فارق الحياة، وبعد التحقيق تبين أن سبب الوفاة حدوث عطل في المظلة التي كان يستخدمها، وتم التحقيق مع صديقة الذي كان يوثق اللحظات الأخيرة له قبل القفز.

ناثي نفذ العديد من القفزات سابقا

وتم اعتماد مقطع الفيديو كدليل لاستكمال جميع تفاصيل الواقعة، مع العلم لم تكن تلك القفزة الأولى لـ"ناثي"، حيث نفذ الكثير من القفزات سابقًا حول العالم في أماكن مختلفة.

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