لحظات تقشعر لها الأبدان.. ردود فعل المعتمرين عند رؤية الكعبة لأول مرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

سجل قائد مجموعة من المعتمرين اللحظات الأولى لدخولهم إلى الكعبة، موثقا ردة فعلهم عند رؤيتها لأول مرة، ما أثار إعجاب وتأثر الكثيرين من مستخدمي منصة "تيك توك".

وظهر في الفيديو، فوج من المعتمرين يصطفون أثناء دخولهم إلى الحرم المكي، مغلقين أعينهم، وعندما وصلوا أمام الكعبة، طلب منهم قائد الفوج فتح أعينهم لرؤية الكعبة، وعندما رفعوا رؤوسهم ورأوها، منهم من أجهش بالبكاء، ومنهم من بدأ يصيح بالتكبيرات، قائلا: "الله أكبر، الله أكبر"، ومنهم من وقف مندهشا أمام عظمة المشهد.

تفاعل مستخدمي مواقع التواصل مع الفيديو

وأثار المقطع إعجاب وتعاطف مستخدمي مواقع التواصل، معبرين عن تأثرهم بالمشهد، داعيين أن يعيشوا تلك اللحظة، وعلق أحد المستخدمين: "شعور لا يوصف أول نظرة للكعبة"، "جسمي قشعر، يارب ارزقنا رؤيتها".

وعلق آخر: "يارب ارزقني زيارتها مرة أخرى عن قريب، رهبة وإحساس لا يوصف".