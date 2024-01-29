شبح يتسبب في موت شخص ونقل آخر إلى المستشفى.. ما حقيقة هذ الأمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

التقطت إحدى الكاميرات صورة مخيفة في مكسيكو سيتي، تُظهر شبحا خلال وجود رجال الشرطة في مكان حادث سيارة نتج عنه مقتل رجل في الحادث، وإصابة آخر يبلغ من العمر 23 عامًا يقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة، نقلا عن صحيفة mirror البريطانية.

وبحسب السلطات في العاصمة، كان الحادث القاتل نتيجة اصطدام السيارة بعمود كهرباء في الصباح الباكر، وسرعان ما وصل المسعفون إلى مكان الحادث ليجدوا راكبي السيارة الاثنين، أحدهم فارق الحياة متأثرًا بصدمة في الرأس ويبلغ من العمر 24 عامًا، بينما نُقل الرجل الآخر إلى المستشفى مصابًا أيضًا بجروح في الرأس.

شخص يرتدي عباءة يقف في الخلفية

وتم التقاط صور للحادث أثارت الجدل، لأن السكان المحليين مقتنعون بأن الصورة التي التقطت في مكان الحادث تُظهر شبحًا، ويذكر البعض أنه يبدو كشخص يرتدي عباءة يقف في الخلفية ويتربص خلف عمود الإنارة.

البعض شبّه لبشيح المزعوم بالشخصية المخيفة القاتلة في سلسلة أفلام Scream بردائها الأسود من الرأس إلى القدمين وفمها المفتوح، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها التقاط شيء مخيف بالكاميرا على الطرق.

في مارس من العام الماضي، انتشر حديث سائق شاحنة على نطاق واسع بعد أن التقط ما يعتقده الكثيرون أنه شخصية طيفية تعبر الطريق على كاميرا السيارة الخاصة به.

أمريكي يرى ظلًا أبيض غريبًا على جانب الطريق

وكان ويليام تشيرش يقود سيارته إلى منزله في الساعات الأولى من يوم 11 مارس عندما رأى ظلًا أبيض غريبًا على جانب الطريق في أريزونا.

وبمشاركة اللقطات المخيفة عبر الإنترنت، ترك مقطع تشيرش المشاهدين منقسمين حول ما إذا كان التقط شيئًا مرعبًا، أو إذا كانت مجرد خدعة ضوئية من سيارته، وقال لشبكة فوكس نيوز إن التمثال كان واقفا على الطريق بينما مر بجواره، ويبدو أنه يمكن رؤية الخطوط من خلال الساقين التي تشكل التمثال.

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