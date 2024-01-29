هذا ما يحدث لمستويات السكر عند تناول البرتقال.. لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البرتقال من الفواكه الشتوية الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والألياف الغذائية، وهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض.

لكن هل البرتقال يرفع السكر في الدم؟، فوفقا لما جاء في موقعي "ndtv"، و"health"، أشارت الجمعية الأمريكية للسكري إلى أن البرتقال من الحمضيات من الأطعمة المسموح تناولها لمرضى السكري، لعدة أسباب:

الألياف الغذائية

تساعد الألياف الموجودة في البرتقال على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يؤدي إلى إطلاقه ببطء واستقرار مستويات السكر في الدم.

فيتامين سي

يحتوي البرتقال على فيتامين سي، والذي يسهم في تحسين حساسية الأنسولين، ما يسهل على الجسم استخدام الأنسولين لإزالة السكر من الدم.

مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض

البرتقال من الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، لذا فهو خيارا جيدا للمصابين بمرض السكري.

الفولات والبوتاسيوم

كونه غني بكمية وفيرة من الفولات والبوتاسيوم، وهما من المعادن الضرورية التي تحافظ على مستويات السكري تحت السيطرة.

مركبات الفلافونويد

يحتوي أيضا على مركبات الفلافونويد، والتي تساعد على محاربة الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

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