هذا ما يحدث لقلبك عند شرب كوب من الشاي يوميا- مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القلب هو أحد أهم أعضاء الجسم، فهو المسؤول عن ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، وبدونه لا يمكن للحياة أن تستمر. لذلك، من المهم الحفاظ على صحة القلب، وإحدى الطرق للقيام بذلك هي شرب الشاي.

الشاي من المشروبات الشعبية المحببة لدى كثير من الأشخاص، حيث يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فوائده القلب.

فيما يلي، نوضح تأثير شرب كوب من الشاي يوميا على صحة قلبك، وفقا لما جاء في موقع "eatthis".

- مركبات البوليفينول:

يساعد شرب كوب من الشاي يوميا على تعزيز صحة القلب، نظرا لاحتوائه على مركبات نباتية مفيدة تعرف باسم البوليفينول والتي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم.

- مضادات الأكسدة:

يؤدي استهلاكه إلى استرخاء الشرايين عن طريق تقليل الالتهاب، وتعزيز نشاط أكسيد النيتريك في الخلايا المبطنة داخل الأوعية الدموية، وبالتالي تحسين تدفق الدم إلى القلب.

- خفض مستويات الكوليسترول الضار:

يقلل أيضا بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق، خفض مستويات الكوليسترول الضار الذي يمكن أن يتراكم في الشرايين ويُشكل لويحات.

- خفض ضغط الدم:

بالإضافة إلى ذلك، يساعد الشاي على خفض ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

- مركب الكاتيكين:

هو أحد مضادات الأكسدة الموجود في الشاي، ويمتلك خصائص مضادة للالتهابات، لذا يساعد على تحسين صحة القلب.

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