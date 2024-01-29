صدمت أبنائها.. سيدة تترك 2.8 مليون دولار ثروة لحيواناتها الأليفة والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

قررت امرأة صينية مسنة أن تترك ثروتها البالغة 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) لقططها وكلابها الأليفة، مدعية أنها كانت موجودة دائمًا من أجلها، على عكس أبنائها الثلاثة.

وبحسب odditycentral، كتبت المرأة وصيتها الأولى منذ عدة سنوات، وقسمت جميع ممتلكاتها بين أبنائها الثلاثة، لكنها غيرت رأيها مؤخرًا بعد أن أهملوها.

وتدعي المرأة أن أبنائها لم يزوروها مطلقًا أو على الأقل رتبوا لها الرعاية عندما كانت مريضة، ونادرًا ما اتصلوا بها، لذلك قررت ترك جميع أصولها للمخلوقات الوحيدة التي كانت دائمًا بجانبها - قططها وكلابها الأليفة.

لقد غيرت المرأة المقيمة في شنجهاي قرارها بالفعل لتعكس رغبتها في استخدام كل أموالها لرعاية حيواناتها الأليفة وذريتها بعد وفاتها.

لكن بالنسبة للمرأة، التي تلقب بـ ليو، فإن القانون الصيني يحظر على الناس ترك ممتلكاتهم مباشرة لحيواناتهم الأليفة، ومع ذلك، بعد استشارة محامٍ، وجدت ليو طريقة للتغلب على المشكلة، فقامت بتعيين عيادة بيطرية لإدارة ثروتها، وعهدت إليها برعاية حيواناتها الأليفة المحبوبة.

وقالت تشين كاي، المسؤولة في مقر مركز تسجيل الوصايا الصيني في بكين، لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست إن الوصية الحالية لليو تعرض أصولها للخطر، مضيفة أن مكتبها أصدر لها تعليمات بتعيين شخص تثق به للإشراف على العيادة البيطرية فيما يتعلق بكيفية القيام بذلك، فهو يدير الميراث.

وقال كاي: "إن وصية ليو الحالية هي إحدى الطرق، وكنا ننصحها بتعيين شخص تثق به للإشراف على العيادة البيطرية لضمان رعاية الحيوانات الأليفة بشكل صحيح".

وأعرب خبير قانوني آخر عن أمله في أن يأتي أبناء ليو إليها، وأن تغير رأيها بشأن جعل حيواناتها الأليفة هي الورثة الوحيدين.

ولامست قصة المرأة المسنة قلوب الملايين في الصين، وكان معظمهم متعاطفين مع حالتها، إذ قال أحدهم على موقع سينا ويبو، النسخة الصينية من موقع X (تويتر): "إذا عاملتني ابنتي بشكل سيئ في المستقبل، فسوف أترك منزلي أيضًا للآخرين".

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